"Politizace těchto témat může být kontraproduktivní. Prosím, dejte prostor diplomacii," požádal poslance Petříček. Podle něj je třeba využít standardního mechanismu. Žádost ve formě nóty o zahájení konzultací byla podle Petříčka předložena ruské straně vůbec poprvé od přijetí smlouvy.

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci, kterou Česko a Rusko uzavřely v roce 1993, hovoří o přátelském rozvíjení vztahů a dodržování zásad rovnosti, nepoužití hrozby silou a nevměšování do vnitřních záležitostí. Dokument mluví i o spolupráci v kultuře či o ochraně historických památek nebo o rozvíjení obchodních vztahů.

Podle smlouvy by měly obě země zhruba jednou ročně konat jednání na nejvyšší úrovni. Článek 6 také konstatuje, že "konzultace se bezodkladně uskuteční na žádost jedné ze smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy".

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že navrhuje Česku dialog na téma ochrany památníků s cílem zabránit dalšímu zhoršování vztahů mezi oběma zeměmi. Podle vyjádření české diplomacie z minulého týdne Moskva zatím chtěla komunikovat s českým ministerstvem obrany, Praha ale měla zájem na konzultacích mezi resorty zahraničí.

Opozice chce odvolat Filipa

Petříček dnes rovněž připomenul, že proti ruskému vměšování do záležitostí českého státu se v uplynulých dnech ohradil nejen on, ale také premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak na tvrzení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, podle níž se vláda k ruské diplomatické a zpravodajské agresi zatím nevyjádřila. "Je na místě vyhoštění ruských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím," uvedla šéfka TOP 09. Sněmovna její žádosti podle očekávání hlasy provládní většiny nevyhověla.

Pekarová Adamová poukázala na proruskou dezinformační kampaň, na kybernetické útoky na české ministerstvo zahraničí a nemocnice a také na útoky proti českým lokálním politikům. Pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Rusko kritizuje Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

Opozice chce v souvislosti s tím také iniciovat odvolání předsedy českých komunistů Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Sněmovny. Potřebuje k tomu shromáždit 40 poslaneckých podpisů. Svého asi opozice nedosáhne vzhledem k tomu že vládní ANO a ČSSD se o podporu komunistů opírají. Filip se v nedělních Otázkách Václava Moravce připojil k ruské kritice českých komunálních politiků. "Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu," uvedl.