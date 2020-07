Českou republiku po několika letech čeká další kolo sporu o existenci ústavů pro děti do tří let odebraných z rodin nebo bez funkční rodiny. Tedy o takzvané kojenecké ústavy. Skupina poslanců napříč politickým spektrem totiž předložila návrh na jejich zrušení.

Po zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro předškolní děti volají mnohé organizace působící v oblasti péče o ohrožené děti. | Foto: Deník

„Chceme zákonem zakázat, aby děti do tří let věku byly ze sociálních důvodů dávány do ústavní péče,“ konstatuje poslanec Aleš Juchelka (ANO). Jinými slovy takto staré děti by měly putovat buď k pěstounům, nebo by měla být poskytnuta taková podpora jejich rodinám, aby tam nemusely.