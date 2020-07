Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška byly některé hygienické stanice v krajích v poslední době vytíženy eliminací epidemie v lokálních ohniscích nákazy a aktualizace údajů o počtech vyléčených pro ně nebyla prioritou. Nová čísla jsou výsledkem zpětné kontroly dat, vysvětlil Dušek v České televizi. "Není to žádný skok, který by měnil podstatu hodnocení celé epidemie," dodal.

Celkem se v Česku od začátku epidemie nakazilo novým koronavirem 15 273 lidí. V sobotu přibylo 131 potvrzených případů, necelá polovina pátečního počtu. Výrazně nižší byl ale i počet provedených testů, který klesl z více než 6200 v pátek na sobotních 2262. Dnes byly testy pozitivní zatím v 61 případech.

V souvislosti s nákazou novým koronavirem v Česku dosud zemřelo 371 lidí. Hospitalizovaných je 149 nakažených, stav 15 z nich hodnotí lékaři jako vážný.

Denní počty nově potvrzených případů tento týden čtyřikrát v řadě přesáhly 200. V souvislosti s tím, také stoupaly údaje o počtu aktuálně nakažených. Podle původních čísel jejich počet v úterý poprvé od začátku epidemie vzrostl nad 5000. Ukazatel stoupal i v dalších dnech, a to až na 5290 případů v pátek.

Ve středu ministr zdravotnictví Vojtěch oznámil, že nechá počty aktuálně nemocných prověřit. Podle dnes publikovaných revidovaných údajů se počet aktivních případů držel od začátku týdne do středy pod 3000 a v následujících dnech postupně vzrostl na dnešních 3479.

V Česku je několik ohnisek nemoci covid-19. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel stále vykazuje Karvinsko, a to přes 62. Následuje okres Jihlava s 57 a Frýdecko-Místecko s 39 nakaženými na sto tisíc obyvatel za poslední týden.

Dušek: Výsledky auditu nemají vliv na věrohodnost dat



Kontrola statistik aktuálně nemocných s covidem-19, v jejímž důsledku se dnes údaje skokově snížily, nemá vliv na věrohodnost dat o diagnostikovaných, zemřelých či hospitalizovaných pacientech. ČTK to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podle něj je statistika uzdravených jediná, která vyžaduje kontrolu. Její audity byly od počátku epidemie již tři a budou se dělat i v budoucnu, řekl.



Na věrohodnost statistik podle Duška výsledky kontroly nemohou mít vliv, protože počty nově diagnostikovaných, zemřelých i hospitalizovaných se sledují v reálném čase, když se vloží do databáze. "Záznam o vyléčení je jediný, který vyžaduje nějakou zpětnou kontrolu," řekl dnes Dušek ČTK.



Podle něj se nyní dělal audit již potřetí. "Akorát ty předchozí nebyly tak významně viditelné," řekl. "Určitě i v budoucnu je budeme dělat," dodal. Zpoždění v záznamech zjištěné nynějším auditem bylo dvoutýdenní až třítýdenní. "Databáze nám nikam neujela dramaticky," uvedl.



Pochválil zároveň hygieniky za to, že v lokálních ohniscích nákazy dali přednost trasování před zpětným doplňováním záznamů. Ohnisek se v uplynulých týdnech v ČR vyskytlo několik. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel stále vykazuje Karvinsko, a to přes 62. Následuje okres Jihlava s 57 a Frýdecko-Místecko s 39 nakaženými na sto tisíc obyvatel za poslední týden. "Když řešíte ohnisko a máte tam na to několik málo lidí, tak samozřejmě priorita je zastavit epidemii, a ne hlídat databázi," řekl Dušek.



Ministerstvo zdravotnictví by chtělo počty hygieniků zvýšit. Ze 134 nových míst na krajských hygienických stanicích je nyní podle Vojtěcha obsazeno pět, ale výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu. Problém podle něj může být se sháněním kandidátů na lékařské pozice, například na Vysočině se nepřihlásil nikdo. Senátor Marek Hilšer k tomu dnes v České televizi řekl, že se s hygienickou specializací za poslední rok atestovali dva lékaři.



Podle dřívějších vyjádření ministra Adama Vojtěcha by se noví pracovníci měli soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s covidem-19, s využitím nástrojů chytré karantény. Ta poté, co přešla pod ministerstvo zdravotnictví, čelí kritice jako neúčinná. Ministr připustil, že je třeba některé věci zlepšit, ale odmítl, že by systém selhával.