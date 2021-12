"Pokles je setrvalý, je vidět, že delta vlna mírně ustupuje. Nicméně ústup je velmi pomalý a hodnoty zůstávají velmi rizikové, v řadě aspektů převyšují průměr evropských zemí. A co se mi nelíbí, je, že velmi pomalu klesá zátěž intenzivní péče v nemocnicích, což je nejvýznamnější ukazatel zdravotního dopadu epidemie," řekl dnes Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Třetí týden se snižuje i tzv. incidenční číslo, tedy počet případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel. K dnešku činí 526 případů, ve stejný den předchozího týdne bylo téměř 750 a začátkem prosince 1223. Tento ukazatel klesá ve všech krajích a i v těch, kde se nákaza šíří nejvíc, se týdenní incidence dostala pod 700. Nejvyšší je nyní v Libereckém kraji, kde za týden přibylo v přepočtu na sto tisíc obyvatel 662 nakažených. Relativně nejpříznivější je situace v Karlovarském kraji, kde k dnešku incidenční číslo činí 287.

O oslabování epidemie vypovídá i reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný člověk nakazí v průměru dalších lidí. K dnešku mírně kleslo z 0,8 na 0,78. Pod klíčovou hodnotou jedna znamenající pomalejší šíření nákazy se drží od začátku prosince.

Novým koronavirem se v zemi od loňského března prokazatelně nakazilo přes 2,4 milionu lidí, z nich 35 585 zemřelo. Do poloviny prosince umírala denně víc než stovka nakažených, od té doby se počty zemřelých pohybují v desítkách denně.

Snížit riziko úmrtí, těžkého průběhu i hospitalizace má očkování. Od konce loňského prosince zdravotníci v ČR podali už víc než 15 milionů dávek vakcín, plně naočkováno je přes 6,6 milionu lidí, víc než dva miliony z nich si přišlo pro posilující dávku vakcíny.

Ve středu bylo podle dosavadních údajů naočkováno 72 700 lidí, asi o 20 tisíc méně než o týden dřív. Většina dávek v poslední době připadá na ty posilující.

Pozitivita testů pozvolna klesá

O oslabování epidemie svědčí i to, že pozitivita provedených testů se v poslední době pozvolna snižuje. Týdenní průměr pozitivních testů u diagnostických indikací, tedy u lidí s příznaky, klesl pod 25 procent, ještě na začátku prosince se přitom nákaza prokázala u každého třetího testovaného.

V případě epidemiologické indikace, kdy se testuje po rizikovém kontaktu, se pozitivita drží kolem 11 procent. U nejčastějšího preventivního a plošného testování se covid prokáže u méně než pěti procent vzorků.

Laboratoře v tomto předvánočním týdnu vyhodnocují kolem sto tisíc testů denně, většinu z nich přesnější PCR metodou. Je to o něco méně než minulý týden, počty testů se ale zpětně zpravidla navyšují. Kvůli přesnějšímu zachycení omikronu budou laboratoře muset od neděle 26. prosince všechny pozitivní vzorky u lidí s příznaky vyšetřit tzv. diskriminačním PCR testem, který může tuto variantu viru odhalit.

Varianta koronaviru omikron by mohla v Česku v lednu začít rychle dominovat a mohla by se kvůli tomu znovu zhoršit situace v nemocnicích, uvedl Dušek. Omikron je podle něj schopen obcházet i takzvanou postinfekční imunitu. "To znamená znovu nakazit i člověka, který byl třeba i nedávno nakažen jinou formou viru. Tento jeho potenciál je velmi rizikový," dodal šéf zdravotnických statistiků.

Vláda kvůli obavám z omikronu zpřísnila na přelomu roku režim na hromadných akcích či v restauracích. Ve školách se v první polovině ledna budou testovat dvakrát týdně všichni, tentokrát bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo po covidu.

Mezi svátky posoudí vláda dosavadní vývoj v Česku i informace ze zahraničí a případně rozhodne o dalších opatřeních, která se po skončení nouzového stavu budou od 26. prosince řídit pandemickým zákonem. Vyzývá také k očkování a apeluje na osobní odpovědnost každého.