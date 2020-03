„Vláda s účinností od 16. března 2020 do dne 24. března 2020 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky“ uvedl na úvod noční tiskové konference po jednání vlády Babiš. Mezi výjimky patří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými osobami či cesty nutné k obstarání základní životních potřeb.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Provozovatelům veřejných služeb vláda doporučuje, aby byla dodržována hygienická pravidla. Omezený rozsah služeb budou mít nově orgány státní moci, odkládají se doplňovací senátní volby za zesnulého Jaroslava Kuberu.

„Je to tvrdé opatření, ale jde o opatření, ke kterému sahají další země a které může na současné situaci něco změnit,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Zároveň vyzval občany, aby nařízení dodržovali. Hamáček také doplnil, že opatření nezakazují jakýkoli pohyb venku. „Pokud půjdete do parku s lidmi, se kterými sdílíte domácnost, nikdo vás trestat nebude. Cílem je, aby se lidé na veřejnosti neshlukovali,“ vysvětlil.

Omezený bude nově prodej nebaleného pečiva, zakazuje se například provoz autoškol či takzvaných sdílených taxislužeb (Uber a další - pozn. red.) a běžná veřejnost nebude mít dovolen vstup do prodejen se stavebninami. Uzavřeny nově budou také prodejny elektro, které dosud spadaly mezi výjimky. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček také uvedl, že se v obcích ruší takzvané modré zóny.

Vláda také zavádí takzvaný liberační daňový balíček. „Prominu veškeré pokuty z pozdních daňových přiznání,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Úlevy se dočkají také podnikatelé, kterých se má dotknout nová vlna EET, která podle Schillerové nelze odsunout a vstoupí v platnost 1. května. „Nebojte se, pokud to nestihnete zprovoznit. Dohodli jsme se s Finanční správou, že tři měsíce od zavedení nebudou ukládány žádné sankce,“ uvedla.

Péče o nemocné

Další opatření se dotknou také zdravotníků a studentů lékařských fakult. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že studenti 5. a 6. ročníků budou mít nově zavedenou pracovní povinnost a zdravotníkům vláda zakáže čerpání dovolené, a to po celou dobu nouzového stavu.

Kvůli situaci spojené se šířením koronaviru bude fungovat Ústřední krizový štáb. Do jeho čela se postaví náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Ten také na tiskové konferenci uvedl, že k léčbě nemoci COVID-19 budou vyprofilovány dvě nemocnice. Díky novým rychlotestům by měli být zdravotníci schopni testovat až čtyři tisíce vzorků denně.

V Česku by podle Prymuly mohl být využit také testovaný lék remdesivir, který byl původně vyvinut k léčbě eboly a pro účely léčby koronaviru je v současné době pouze ve fázi testování. „Bylo přislíbeno, že tento lék dostaneme,“ uvedl.

Přetíženým linkám 155 a 112 má ulehčit zřízení nového call centra. „Je to linka 1212. Toto call centrum již pracuje,“ informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Babiš: Nechceme lidi trestat

Karanténu premiér Andrej Babiš navrhl i proto, že někteří lidé nedodržovali dřívější omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Zopakoval, že šíření nemoci je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionová pokuta. "My nechceme lidi trestat. Apeluji na to, aby lidé byli rozumní. Zatím to nepomáhá," uvedl premiér.

Babiš původně uvedl, že se počet nakažených může ještě dnes vyšplhat ke třem stovkám.

Petříček v dopisu uklidňuje veřejnost

Z Frankfurtu a Vídně už se vrátily první autobusy s 73 lidmi, kteří uvízli na tamních letištích. „Dnes předpokládáme, že pomůžeme dalším několika desítkám vrátit se z Mnichova, Frankfurtu či Vídně domů. Autobusy budeme vysílat i v dalších dnech," napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček v otevřeném dopise veřejnosti a médiím.

Zmínil, že se připravuje i přeprava Čechů ze Spojeného království a dalších destinací.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla.

Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump se uzavření netýká. Až na výjimky je zakázán vstup do Česka všem cizincům. A Češi mají zákaz cestovat do zahraničí.