Počet nakažených osob se každým dnem zvyšuje v řádech jednotek až desítek případů. Dosud nejvíce pacientů za jediný den se objevilo ve středu, kdy laboratoře prokázaly výskyt koronaviru u 31 vzorků. Ve čtvrtek se počet nově nakažených mírně snížil, když přibylo 22 osob s nemocí COVID-19.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že v karanténě je v současné době 1646 lidí a lékaři dosud vystavili 5243 eNeschopenek.

Policejní manévry dnes v souvislosti s koronavirem zažili cestující vlaku společnosti RegioJet na nádraží v Pardubicích. Personál nechal soupravu zastavit kvůli čtveřici osob italské národnosti, které vykazovaly známky respiračního onemocnění. Odstavený vlak hlídali do příjezdu zdravotníků policisté, čtveřice pak byla převezena na infekční oddělení pardubické nemocnice.

Nemoc COVID-19 se v pátek potvrdila i u dvou pražských hasičů. V karanténě zatím podle policejního ředitele Jana Švejdara zůstává 198 policistů, žádný z nich však dosud neměl test na koronavirus pozitivní.

Teprve druhý případ nákazy se v pátek objevil v Jihočeském kraji. „Jedná se o mladého muže, který pracuje v Rakousku,“ informovala ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. „Muž přijel do Českých Budějovic, oznámil, že byl ve styku s osobou nakaženou koronavirem. Muž dostal nařízení o karanténě, byl testován, přičemž výsledek na koronavirus byl u něj pozitivní,“ uvedla a dodala, že stejně jako v předchozím případě se jedná o lehký průběh nemoci a muž je v domácí izolaci.

Dosud u tří osob se na území České republiky vyskytl vážnější průběh onemocnění. Jedná se o taxikáře z Prahy, který byl vůbec prvním případem komunitního přenosu koronaviru v Česku a který dosud zůstává na jednotce intenzivní péče v pražské Nemocnici Na Bulovce. Druhou osobou byla 84letá seniorka z Brna, která již podle informací lékařů byla převezena na standardní pokoj. Třetím člověkem je japonský občan v Prostějově, u kterého se objevila pneumonie.

Nouzový stav v Česku

V České republice platí na základě čtvrtečního rozhodnutí vlády nouzový stav. Uzavřené jsou všechny základní, střední i vysoké školy, dále pak všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury (muzea, galerie apod.). Omezení se týká také stravovacích zařízení. Občerstvení a restaurace ve velkých nákupních centrech mají zavřeno, klasicke restaurace a hospody mají omezenu otevírací dobu, zavírat musí nejpozději ve 20:00 a otevírat nejdříve v 6:00 hodin.

Uzavřena budou také veškerá venkovní sportoviště s účastí více než 30 lidí, jedná se například o lyžařská střediska. Kvůli zákazu všech akcí s účastí nad 30 osob byla v Česku odložena fotbalová utkání, hokejová extraliga kvůli koronaviru zrušila zápasy play-off a předčasně ukončila sezonu.

Vláda také nově zavedla kontroly na některých hraničních přechodech, které mají za cíl odhalit nemocné osoby již při příjezdu do země a omezit tak možnost šíření choroby. V noci z neděle na pondělí pak začne platit zákaz vycestovat do zahraničí pro všechny české občany i cizince s trvalým nebo přechodným pobytem v délce nad 90 dní. Výjimku budou mít lidé, kteří pracují ve vzdálenosti do 100 kilometrů od české hranice.

Nejvíce nakažených zůstává podle ministerstva zdravotnictví v Praze, následují Středočeský a Ústecký kraj. Většina osob se nemocí COVID-19 nakazila v Itálii či od osob, které tuto zemi navštívily. Právě Itálie je v současné době zemí s druhým nejvyšším počtem nakažených i obětí na světě. Prvenství stále drží Čína, odkud se nový typ koronaviru do světa rozšířil.