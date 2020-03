Za pátek přibylo 124 nakažených, dnem s nejvyšším nárůstem tak zůstává čtvrtek 19. března s 205 případy. Od včerejšího večera přibylo 162 lidí s nákazou koronavirem. V Thomayerově nemocnici v Praze-Krči jsou čtyři zdravotní sestry nakažené nemocí COVID-19, na výsledky testů páté se čeká. Koronavirem se nakazila i lékařka z gynekologicko-porodnického oddělení kolínské nemocnice.

Nejvíce infikovaných je v Praze a Středočeském kraji, mezi nakaženými je více mužů než žen. Tři dosud vyléčení lidé jsou z Děčína, v pátek se uzdravila žena z Frýdku-Místku. V sobotu pak další dva pacienti, z nichž jeden ležel v nemocnici v Ústí nad Labem a druhým byla jedna ze dvou cizinek, které se nakazily na začátku března, byla hospitalizována v Nemocnici Na Bulovce v Praze, uvedla na tiskové konferenci Hana Roháčová, primářka z Nemocnice Na Bulovce.

Právě mi volali z Nemocnice Na Bulovce. Máme dalšího vyléčeného pacienta! Celkem se vyléčilo už 6 osob. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 21, 2020

Kvůli nákaze zatím v Česku nikdo nezemřel. "Za včerejší den (pátek) jsme vyšetřili 2085 osob. Zapojujeme další laboratoře a zvládáme testovat čím dál víc lidí. Celkem jsme od začátku vyšetřili 13 704 osob," napsal ráno na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Po poledni se počet nakažených zvýšil na 925.

Aktuálně ke koronaviru. Počet nakažených stoupl na 904. Stále platí 4 vyléčení. Za včerejší den jsme vyšetřili 2 085 osob. Zapojujeme další laboratoře a zvládáme testovat čím dál víc lidí. Celkem jsme od začátku vyšetřili 13 704 osob. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 21, 2020

Několik pacientů zůstává ve velmi vážném stavu. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala další dva pacienty s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu. Jsou napojeni na plicní ventilátor. Už dříve přijala jednoho pacienta. Další vážně nemocní leží v Praze. U pacienta ležícího v kritickém stavu s nemocí COVID-19 ve Všeobecné fakultní nemocnici budou moct lékaři použít experimentální lék Remdesivir. Nemocnice ho ale zatím neobdržela.

Zástupci vlády, která čelila kritice za nedostatek ochranných prostředků, přišli v pátek na pražské letiště, kde půl hodiny před polednem přistálo letadlo s dodávkou 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dvě zásilky se čekají v sobotu. Už teď je jasné, že zásilka bude mít zpoždění.

Velkokapacitní letadlo by mělo v Pardubicích přistát v sobotu ve večerních hodinách, původně byl ale přílet plánován na 11. hodinu dopoledne.

„Naložit 100 tun materiálu může chvíli trvat a v Číně jim to dalo pěkně zabrat. Proto se posouvá plánovaný přílet letounu An-124 Ruslan,“ informovalo Ministerstvo obrany na Twitteru. Z Šen-čenu Antonov odstartoval po třetí hodině ranní. Armáda ČR rovněž zveřejnila záběry z nakládání potřebného materiálu na palubu letadla.

Ostře sledovaný let obřího Ruslanu (ve vojenském kódu NATO „Condor“) pokračuje v Šen-čenu. Nakládáme roušky, respirátory a ochranné pomůcky pro naše lidi.

Třídenní cesta skončí zítra v Česku.

Připravovaný let číslo 2 odstartuje v neděli z Lipska.#spolutozvladneme pic.twitter.com/TVMurVEepN — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 20, 2020

Zdravotnický materiál dovezený z Číny se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů. Hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (za ČSSD) dnes kritizoval ministerstvo zdravotnictví řízené Vojtěchem Adamem (za ANO), že nezvládá zásobování svých organizací ochrannými prostředky a "fatálně selhává".

Premiér Andrej Babiš (ANO) poté sdělil, že vláda v pondělí změní systém distribuce, většinu převezme ministerstvo vnitro. "Ministerstvo vnitra je na distribuci vhodnější, má hasiče, kteří to realizují," uvedl Babiš. Změnu v modelu rozdělování respirátorů a roušek chystá proto, že kraje musí přerozdělovat pomůcky svým nemocnicím a záchranné službě. Z poslední dodávky pomůcek z Číny ale regiony dostaly méně, než měly, protože část respirátorů proti plánu odebralo ministerstvo zdravotnictví.

Nahrávkou ze sociálních sítí se zabývá policie

Policie se také zabývá zvukovou nahrávkou ze sociálních sítí, podle níž má být v Česku v noci na pondělí nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. Policie to uvedla na twitteru. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je to nesmysl.

Policie se od dnešního večera zabývá hlasovou nahrávkou kolující po sociálních sítích, jejíž obsah nese známky šíření polplašné zprávy. Znovu upozorňujeme na fakt, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou, a to až 8 let. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2020

Nahrávka namluvená hlasem mladé ženy se odkazuje na informace od kamarádčiny matky, která pracuje na ministerstvu. Policie se nahrávkou zabývá od dnešního večera, oznámila. "Obsah (nahrávky) nese známky šíření poplašné zprávy," uvedla policie na twitteru. Upozornila také, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou až osm let vězení.

"Je to nesmysl," napsal Babiš na twitteru k obsahu nahrávky. "Nic takového nikdy nebylo na stole," dodal. Je to podle něj podobně vylhaná zpráva jako informace o karanténě pro Prahu. "Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc," dodal.

Po Messengeru tady teď lítá klasická fake news, která bohužel už dost lidí vystrašila ?? Audiozpráva, ve které říká mladá žena, že má informace, že se chystá celková karanténa, a že vyhlašovat se bude z neděle na pondělí, ulice se uzavřou a bude zákaz vycházení. Je to nesmysl. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 20, 2020

Odborníci i politici apelují na veřejnost, aby dodržovala omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření.

Lidé se fotí ve vyrobených rouškách:

Od půlnoci začala pro takzvané pendlery platit přísnější pravidla. Přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Policie dává razítka na hranicích každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Situace na přechodech dnes byla klidná, moc pendlerů v sobotní dopoledne přes hranice za prací nejezdilo.

Vláda nová pravidla zavedla kvůli tomu, že někteří lidé režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, zneužívali.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že epidemie koronaviru v Česku bude narůstat ještě zhruba měsíc, a to za předpokladu, že všichni lidé budou dodržovat pokyny vlády a lékařů. V opačném případě může trvat ještě déle.