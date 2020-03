"Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších," napsal na svém facebookovém profilu premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda vidí za současné situace jako příliš velké riziko shromažďování lidí ve velkých obchodních centrech a v restauracích. "V žádném případě však nechceme omezit prodej potravin, léků, drogerie nebo pohonných hmot a dalších nejnutnějších potřeb. Občané se nemusí obávat, zásobování potravin totiž zůstává bez omezení, skutečně není nutné vykupovat obchody,“ apeluje na občany Babiš.

Uzavření restauračních zařízení se nevztahuje na rychlá občerstvení, která podávají jídlo přes výdejová okénka, a restaurace, které nabízejí možnost odnést si jídlo s sebou nebo jej doručit domů.

Z obchodů podle vlády, jež přinesla text krizového opatření na svém webu, mají výjimku prodejny s výpočetní technikou, spotřební elektronickou či například krmivy a dalšími potřebami pro zvířata. Výjimku mají i prodejny s brýlemi, novinami a časopisy. Otevřeny zůstávají také ty restaurace, které se starají o stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a ve věznicích.

Podle premiéra vláda neuvažuje o zrušení hromadné a vnitrostátní dopravy, a tato možnost není ve hře ani do budoucna."Můžeme to v nějaké situaci omezit, ale nikdy nerozhodneme, abychom zastavili městskou a celostátní dopravu," zdůraznil Babiš na sobotní tiskové konferenci.

V provozu stále zůstávají i pobočky bank a pošt, a to včetně těch, které se nacházejí v obchodních centrech.

Testovat se budou lidé každého věku

Některé státy se rozhodly testovat pouze lidi nad 65 let, k tomuto kroku se ale česká vláda nechystá. "My na doporučení z Bruselu čekat nebudeme. Některé státy testují jen občany jen nad 65 let. My se ale touto cestou nevydáme, budeme testovat všechny, abychom zmírnili riziko nákazy," také upřesnil Babiš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch argumentoval tím, že jedině takto zásadní omezení mohou šíření infekce na našem území zastavit. "Ačkoliv to pro nás všechny není příjemné, jde o ochranu našeho zdraví,“ řekl. Podle Babiše je v Česku už 150 lidí nakažených koronavirem, dalších přibližně 6900 zůstává v karanténě.

Přísun potravin je

Lidé by také neměli propadat panice. „Prodavačky pracují v extrémním vypětí a jsem přesvědčena, že po zdravotnících jsou i ony hrdiny této situace,“ řekla Deníku prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renata Burianová. Musí se vyrovnat i s tím, že mnoho z nich má školou povinné děti, o něž se musí postarat. „Sdělení velkých zaměstnavatelů je, ať pracuje, kdo má ruce a nohy, a že zaplatí veškeré přesčasy,“ uvedla.

Přísunu potravin do země nebrání ani uzavření hranic, jež vláda vyhlásila. „Do všech destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamiónům i jejich řidičům,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO). Úřady kvůli plynulejšímu zásobování potravinami dokonce na přání řetězců zrušily dosavadní zákaz jízd kamiónů v neděli.

Máme krizové plány

„Výroba potravin v České republice není ohrožena,“ zdůraznil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Pro tyto situace mají potravináři připraveny krizové plány. „Výrobci jsou připraveni i na zvýšenou výrobu v případě omezeného dovozu,“ tvrdí prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Otázkou je, jak se bude situace vyvíjet nadále. „Podle aktuálního průzkumu můžou mít problémy se zajištěním produkce z důvodu náhlého nedostatku pracovníků až dvě třetiny producentů,“ uvedl mluvčí Zemědělského svazu Vladimír Pícha.

Armáda v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51 tisíc respirátorů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zároveň sdělil, že do Česka by v polovině příštího týdne mělo dorazit 1,7 milionu dalších respirátorů. V pondělí by také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek.