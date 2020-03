Nákupní doba, vyhrazená pro seniory nad 65 let v důsledku šířící se koronavirové nákazy, se prozatím ustálila na čase mezi 8 až 10 hodinou ranní. Nutno podotknout, že to byla již třetí změna během sedmi dnů.

Omezení pro ostatní nakupující se tak posunulo o hodinu oproti předcházejícímu času. Změnu oznámila vláda v pondělí 23. března kolem půl desáté večer.

A aby to nebylo moc jednoduché, v obchodech do 500 metrů čtverečních nebude omezení, které vládní kabinet původně zavedl od minulého čtvrtka, platit vůbec.

Změny vyvolávají posměšky i kritiku

Tyto změny vyvolávají posměšky i kritiku. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy vracejí do obchodů chaos a vyvolají razantní navýšení koncentrace lidí včetně seniorů.

Prouza v této souvislosti zmínil statistiky nákupního chování, které podle něj prokazují, že mnoho důchodců chodí do prodejen hned po jejich otevření, jak jsou standardně zvyklí. V důsledku změn se tak promíchají s dalšími zákazníky.

"Pro starší lidi je přemíra rychle se měnících informací značně stresující, proto je dobré neměnit znovu to, co platí, pokud jde o nákupní dobu," uvedl mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické Pavel Hanych.

"Člověk místo neustálého sledování ministrů na tiskovce jak na orloji pracuje a počítá s tím, že nebude zbytečně chodit do krámu pro chleba, že ho koupí ráno… A pak se v půl desáté večer dozvi, že ráno je vyhrazeno pro důchodce, takže zítra je bez snídaně. Pardon, my friends, ale to potřebujou zvednout u těch tiskovek sledovanost? Nebo existuje nějaké - jakékoli - rozumné zdůvodnění, proč se tyto vyhrazené hodiny změnily?" zněla jedna z reakcí, které se záhy po vyhlášení nových časů objevily na sociálních sítích.

Na neustálé změny začali reagovat také známí internetoví komentátoři a vtipálci.

Senioři budou moct nakoupit pouze v obchodech, které mají dveře na severoseverovýchod, manažer obchodu vlastní Border kolii, pracuje tam prodavačka jménem Cecilie a skladník jménem Haakon a pouze když bude Mars ve čtvrtém domě.



Jednodušší to být nemůže. — Jie v exilu (@jietienming) March 23, 2020

Sarkastickým komentářem oglosoval aktuální situaci například populární twitterový komentátor a aktivista známý pod přezdívkou Jie (podle jména někdejšího poradce Miloše Zemana, který se "ztratil" v Číně), na nějž záhy začali reagovat další.

Přátelé, já vám vopravdu nevim, já vám klidně skočím nakoupit, ale já bych vám to neradil. Já totiž všechno sežeru… pic.twitter.com/55832phqzz — Fit Twit (@HypoTwitt) March 23, 2020

V internetových memech a vtípcích se objevily odkazy na populární filmy zachycující seniory (kromě výše uvedeného snímku Slavnosti sněženek, kde roli postaršího "žrouta" neodolatelným způsobem ztvárnil režisér Jiří Krejčík, šlo zejména o film Na samotě u lesa s postavou "dědy Komárka" - oba filmy režíroval Jiří Menzel).

Podle satirických glos vláda provádí tyto změny za účelem udržení seniorské duševní svěžesti. "Nehudrejte pořád. Je to vynikající mozkový trénink a prevence Alzheimera, navíc to pojišťovny nestojí ani pěťák. Pravděpodobně si vzala vláda za vzor staré dobré Dostihy a sázky. Prymula je filištín a zabíjí dvě mouchy jednou ranou," shrnul tyto připomínky jeden z uživatelů Twitteru.

Proč dochází ke změnám?

Vláda původně vyhradila pro seniory od minulého čtvrtka čas od 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Hned po prvním dni jeho účinnosti však posunula hodiny na dobu mezi 07:00 a 09:00 a omezení se přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb.

Další posun, tedy na čas mezi 08:00 a 10:00, který platí teď, vysvětlil premiér Andrej Babiš tím, že by měl nově umožnit nakoupit si pracujícím lidem cestou do práce mezi sedmou a osmou.

Podle statistické ročenky žilo v Česku koncem roku 2018 něco málo přes dva miliony lidí starších 65 let. Představovali zhruba 19,6 procenta obyvatelstva České republiky.