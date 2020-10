VZP je největší zdravotní pojišťovna v zemi. Má 5,9 milionu klientů. Podle původního plánu měla letos hospodařit s příjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionů nižšími výdaji. Řediteli pojišťovny Zdeňku Kabátkovi končí 3. prosince druhé funkční období. Podle médií by jeho nástupcem mohl být právě Šmehlík.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Vyfotografoval pak také Faltýnka. Dalším účastníkem noční schůzky byl ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. Podle ČT byl na místě i Šmehlík.

Prymula řekl, že mluvil jen s Faltýnkem a Havrlantem. "Nemůžu vyloučit, že tam probíhala nějaká další schůzka," uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že Šmehlíka neviděl. "Určitě tam nebyl (Šmehlík), nebo musel být v prostoru, kde jsem ho neviděl," dodal Prymula. Vyloučil, že by na schůzce mluvili o vedení VZP.

Šmehlík odmítl, že by se setkání účastnil. "Jednoznačně odmítám spekulace o mé údajné účasti na této schůzce. Schůzky jsem se nezúčastnil, v době jejího konání jsem byl doma se svojí rodinou," napsal dnes večer ČTK náměstek VZP. Podle něj je za šířením "zcela nepravdivých informací" snaha zpolitizovat volbu ředitele pojišťovny.

Nového šéfa bude vybírat správní rada VZP. Ta má 30 členů. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví. Prymula navrhl výměnu některých členů. Podle něj o tom kabinet zatím nejednal, protože na obměně není "všeobecný souhlas, primárně premiéra". Podle ČT má Šmehlík podporu 16 členů rady i předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a Faltýnka.

Prymula dnes uvedl, že navrhoval výměnu "osob, které byly spjaty s předchozím vedením a v podstatě s panem náměstkem". Správní rada VZP má naplánované jednání na pondělí, zda má však na programu i personální otázky, se dnes ČTK nepodařilo zjistit.

Dva hlavní kandidáti

Podle Prymuly jsou dvěma "hlavními kandidáty" na post ředitele VZP Kabátek a Šmehlík. Informaci ČT, že by se ředitelem mohl stát šéf ostravské fakultní nemocnice Havrlant, nepotvrdil.

"Tuhle informaci já nemám," řekl dnes Prymula. Dodal, že s Havrlantem mluvil na schůzce o testování. Pokud by se podle ČT stal šéf ostravské nemocnice ředitelem VZP, mohl by Šmehlík zůstat ve vedení pojišťovny jako jeho náměstek. "Přišel jsem v době, kdy se tohle neřešilo," řekl k nočnímu setkání Prymula.

Havrlant je lékař atestovaný v oborech chirurgie a veřejné zdravotní pojištění. Do čela ostravské nemocnice se postavil loni v polovině února poté, co vyhrál výběrové řízení. Do té doby od roku 2003 působil v RBP zdravotní pojišťovně jako náměstek ředitele pro zdravotnictví, předtím od roku 1996 jako vedoucí odboru revizních lékařů. V letech 1988 až 2004 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice.

Aktivisté, některé organizace a média poukazují na případný střet zájmů ve zdravotnictví. Podniká v něm například Babišův svěřenský fond i firma Prymulovy dcery. Týdeník Euro.cz v sobotu napsal, že firma Medimun, kterou ovládá dcera Prymuly, získala letos v srpnu dotaci více než 650 tisíc korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k výrobě dezinfekce. Podle týdeníku byla firma dosud většinou ztrátová a vykazovala minimální činnost.