Do luxusní restaurace Rio’s na Vyšehradě dorazil Prymula podle Blesku před desátou večerní a opustil ji půl hodiny před půlnocí. Na fotografiích je vidět, že neměl nasazenou roušku. Roušku si podle serveru nenasadil ani tehdy, když míjel řidiče, který ji měl. Po nějakém čase pak ven z podniku vyšli i další lidé, zjevně v dobré náladě.

„Já si myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Byl jsem pozván na schůzku kolem 10. hodiny, protože další den už bylo omezení pohybu. Není pravda, že bych tam vstupoval bez roušky. Jestli jsem něco porušil, tak to bylo v době, kdy jsem odcházel z restaurace a nastupoval do auta," řekl pro Respekt ministr zdravotnictví.

Podle svých slov předem nevěděl, že půjde o restauraci, dostal pouze adresu setkání a následně mu bylo řečeno, že se sejdou v salonku. „Nejel jsem tam za účelem stravování, ale za účelem jednání," řekl. Na poznámku redaktora, že někteří poslanci vyzývají k jeho rezignaci, odpověděl: „Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuju."

Kapitula se distancuje

Vyšehradská kapitula na Vyšehradě se ohledně Prymulových slov v pátek distancovala. Ministr uvedl, že jednání s Faltýnkem proběhlo v soukromých prostorách kapituly.

Ta následně vydala prohlášení, v němž potvrzuje, že restaurace by měla být na základě rozhodnutí vlády uzavřena.

„Majitelem objektu je Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Nájemník má s majitelem objektu uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků. Událost zveřejněná deníkem Blesk nás zaskočila a nemáme k ní žádné přesné informace od nájemníka. Budeme po provozovateli vyžadovat vysvětlení. Teprve na základě jejich vyjádření rozhodneme, jaké další kroky bude třeba učinit," napsal v prohlášení Michal Němeček, děkan kapituly.

Deník se zkoušel majitelům restaurace či některému z jejich podřízených dovolat, ovšem telefony celý den nikdo nezvedal. V pátek byla restaurace skutečně zavřená, na vstupní bráně byl zámek, stoly na zahrádce omotané červenobílou páskou a nefungovalo ani výdejní okénko, i když web restaurace zve stále ještě zákazníky na tohle provizorní řešení.

Zdroj: Vyšehradská kapitula

Poslanci vyzývají k demisi:

Nikomu nevadilo, že tady v tuhle dobu nesmí být otevřeno ani výdejní okénko, uvedl server Blesk.cz. Kolem půl jedné měl podle reportáže z téže restaurace vyjít Faltýnek. Ten se už za své chování omluvil. Pro ČT uvedl, že jde o jeho chybu. S Prymulou prý probíral misi zdravotníků.

"Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě," uvedl Faltýnek. Majitel restaurace je nechal v salonku "probrat věci u kafe".

Fotografie, na kterých ministr odchází z restaurace:

Zdroj: Archiv

Faltýnek řekl, že ten den se mu nepodařilo Prymulu sehnat. Protože zná šéfa dotyčné restaurace, domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřené restauraci. Faltýnek uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku. Sněmovna ho bude projednávat v úterý. Faltýnka podle jeho slov poprosil předseda Sněmovny Radek Vondráček, který je v karanténě, aby tento bod řešil z hlediska mimořádné schůze.

Situaci, a zejména tedy otevřenou restauraci nenechá bez odezvy ani primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). „Magistrát povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně," napsal na svém twitteru.

Magistrát povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 23, 2020

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že Prymula ztratil kvůli nedržování vládních nařízení veškerou důvěryhodnost a nemůže pokračovat jako ministr. "Jakkoliv je to složité, neboť je nezpochybnitelným odborníkem a hlavním autorem strategie proti covidu, nemůže podle mě pokračovat jako ministr zdravotnictví," uvedl.

"Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan (šéf sněmovního klubu) Jaroslav Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky, je to jednoznačně neomluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení," uvedl Hamáček.

Premiér Babiš: Zasáhnu

Na dotaz Deníku, jak se zachová premiér Andrej Babiš ve vztahu k ministru Prymulovi i šéfovi klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi, odpověděl: „Zasáhnu.” Na následné tiskové konferenci uvedl, že očekává ministrovu rezignaci a pokud to neudělá, tak jej sám odvolá.

„Katastrofa. Je to pro mě šok. Taková situace je neomluvitelná. Pokud my požadujeme od lidí, aby nosili roušky, dokonce i v autě a komplikujeme jim život tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody a omezujeme je v pohybu, tak musíme jít příkladem," řekl premiér.

Roman Prymula má 28. října dostat od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání za zvládnutí první vlny epidemie.

Prymula a Faltýnek by mohli jít sedět až na osm let



Porušení vládního nářízení za nouzového stavu by Romana Prymulu a Jaroslava Faltýnka (toho v případě zbavení imunity) mohlo stát osm let vězení. Podle paragrafu 152 trestního zákoníku se totiž úmyslné způsobení vyššího nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci trestá dvěma až osmi lety vězení.



§ 152

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo ZVÝŠÍ nebezpečí zavlečení nebo ROZŠÍŘENÍ nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.



(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.



Hlasování o důvěře vlády?

ODS zopakovala svou výzvu, aby vláda po konci krize požádala ve Sněmovně o důvěru. Nyní nevidí jiné řešení situace než Prymulovu rezignaci. „Jak může s prosebným výrazem předstupovat před národ a s prosebným výrazem vydávat zákazy a příkazy, žádat lidi, ať to dodržují, když on sám to nedodržuje," řekl na tiskové konference předseda ODS Petr Fiala. Faltýnek má podle něj sám zvážit míru své odpovědnosti. „Je to nepředstavitelné," řekl Fiala.

Kvůli rychlému šíření koronaviru musí být od 14. října restaurace uzavřené. Ministr Prymula sám několikrát apeloval na to, aby lidé nařízení dodržovali.

„Vím, že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti, a že občané často vnímají některá opatření jako nelogická nebo dokonce šikanózní a zasahující do jejich svobody a každodenního života. Zcela chápu, jak jste na to citliví. Ano, zcela chápu a chci se za tyto zásahy omluvit, ale věřte, že pokud bychom nereagovali, tak by se šíření viru vymklo jakékoli kontrole," řekl ve svém televizním projevu Prymula.

"Máme obrovský nárůst hospitalizovaných pacientů. Musíme v první řadě ochránit životy naších občanů. Sice máme jeden z nejrobustnějších systémů zdravotnictví v Evropě, ale pokud bychom neudělali opatření, tak by kolem 1. až 11. listopadu podle různých predikcí zkolaboval," řekl také k nařízením ve středu premiér Andrej Babiš.

Stanovisko Deníku:



Tento článek nevyzývá čtenáře k nerespektování vládních pravidel. Naopak. Vyzýváme je k co největší osobní zodpovědnosti ve velmi těžké situaci. Upozorňujeme na osobní selhání ministra zdravotnictví, nikoliv na vládní opatření.