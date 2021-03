Pro prodloužení stávajícího nouzového stavu hlasovalo jen 68 ze 153 přítomných poslanců. Jednalo se tak pouze o členy vládní koalice ANO a ČSSD. Sněmovna odmítla také návrh nezařazeného poslance Lubomíra Volného na okamžité zrušení stavu nouze.

Nouzový stav je podle vládních i většiny opozičních stran nezbytný kvůli současné eskalaci pandemie koronaviru. Vláda kvůli tomu chystá přísnější opatření, mimo jiné omezení pohybu lidí, prodeje zboží jen na nezbytně nutné věci nebo úplné uzavření škol.

Premiér Andrej Babiš (ANO) během svého vystoupení ve sněmovně avizoval, že vláda ještě v pátek vyhlásí nový nouzový stav. "Pokud to hlasování nedopadne, tak ihned po něm svolám vládu a nouzový stav vyhlásíme. Protože ho zkrátka potřebujeme. Pevně věřím, že to lidé pochopí, že je to jediné řešení, abychom se vrátili do normálu," řekl poslancům Babiš.

Premiér rovněž přiznal, že se vláda v uplynulých měsících dopustila některých chyb. "Po Vánocích jsme rozvolnili, asi jsme neměli. Vláda špatně komunikovala některá opatření," prohlásil Babiš a dodal: "Xkrát jsme selhali, ale to neznamená, že jsme do toho nedali maximum. Od února pracujeme neustále a bojujeme, abychom ochránil životy našich občanů."

Výzva k vyhlášení nouzového stavu

Sněmovna během pátečního jednání vybídla vládu k vyhlášení nouzového stavu, přičemž usnesení podpořilo 132 ze 156 přítomných poslanců. Proti byli pouze zástupci SPD, dva komunisté a nezařazení poslanci. Naopak prodloužení současného nouzového stavu, o které vláda Sněmovnu žádala, označila opozice za právně pochybné.

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že po ukončení nouzového stavu k 27. únoru je v návaznosti na šíření nových mutací koronaviru a snižující se kapacitu zdravotního systému v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona," usnesla se dolní parlamentní komora.

Současný nouzový stav už dříve Sněmovna zrušila k sobotě 27. února. Jeho kritici poukazovali na to, že vláda jej vyhlásila před dvěma týdny na žádost hejtmanů tak, že bezprostředně navázal na předchozí nouzový stav, který Sněmovna odmítla prodloužit. Postup vlády už byl napaden u Ústavního soudu mimo jiné senátory. Podle Babiše ale vláda rozhodovala správně.

Jiný názor však zastává opozice. „Prodlužovat nouzový stav, na který jsou již podané ústavní žaloby, není legislativně čisté. Snažili jsme se o tom vládu přesvědčit. Situace v České republice se navíc objektivně změnila, vyhlásit se má takový nouzový stav, který bude odpovídat aktuální situaci,” domnívá se například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února. Kvůli epidemii koronaviru byl nouzový stav vyhlášen již na jaře, a to od 12. března do 17. května, tedy celkem 66 dnů.