Lidé se zřejmě budou moci nechat přeočkovat proti covidu-19 už po pěti měsících místo nynějšího půl roku. V diskusním pořadu ČT to řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. S předsedou asociace krajů Martinem Kubou (ODS) a epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou se shodla na tom, že politická rozhodnutí o protiepidemických opatřeních mají zpoždění.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Zkrácení intervalu pro přeočkování podle náměstkyně doporučuje vakcinologická společnost, v pondělí se tím bude zabývat také klinická skupina, která je poradním orgánem ministerstva. Následně by to měl probrat vládní centrální řídící tým. Podle Vašákové to nebude tak, že se lidé budou muset nechat přeočkovat po pěti měsících, ale budou mít tu možnost.