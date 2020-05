On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Po odečtení uzdravených a zemřelých od celkového počtu nakažených je v Česku aktuálně 3946 nemocných. Celkem bylo v Česku provedeno 257 678 testů.

Nejvíc potvrzených případů nákazy je v Praze. V hlavním městě je k dnešnímu podvečeru podle ministerstva 1752 případů. Při zohlednění počtu obyvatel je ale situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 129 případů, zatímco v Praze je to 128,7 případu. V hlavním městě je ale ze všech českých regionů nejvíc zemřelých pacientů s covidem-19, a to 84.

Za celou sobotu prokázaly testy 18 nových případů. Bylo to nejméně od 9. března. Důvodem ale může být i nízký počet provedených testů, kterých bylo jen 3862, zatímco průměr končícího týdne je 6515 testů denně.

Oproti předchozím dnům v sobotu významně klesl podíl pozitivních testů. Bylo jich 0,47 procenta ze všech provedených, zatímco v pátek 1,32 procenta a o den dříve 1,42 procenta.

Pozitivní vývoj má také statistika hospitalizovaných s koronavirem. Od předchozí neděle jejich počet klesl z 360 na 308 dnes ráno. Přibližně pětina je ve vážném stavu, přičemž tento podíl se dlouhodobě výrazně nemění.

Protesty na hranicích s Polskem

V Českém Těšíně i polském Těšíně dnes opět demonstrovali obyvatelé pohraničního regionu. Na obou březích řeky Olše se dnes po poledni sešlo asi 400 lidí. Požadovali hlavně otevření česko-polské státní hranice. Chtějí se znovu setkat se svými rodinami a přáteli. Pohyb přes hranice je omezený v důsledku opatření, která mají zabránit šíření koronaviru.

Češi sice mohou vycestovat, ale například do Polska je tamní úřady pustí jen v odůvodněných případech. Tím je například práce. Návštěva rodiny a přítel, popřípadě turistika nejsou důvody, které by úřady uznaly.

Omezený je i příjezd cizinců do Česka. Lidé jedoucí za prací potřebují pro překročení hranice potvrzení o zaměstnání a negativní test na koronavirus.

Polským pendlerům dojíždění za prací dlouho komplikovala skutečnost, že po návratu domů museli na dva týdny do karantény. To se nyní pro Poláky pracující nebo studující v sousedních zemích včetně Česka změní. Už Od pondělí 4. května nebudou muset při návratu na 14 dnů do karantény.