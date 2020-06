Vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii za pár dní skončí. Posledním dnem, za který bude možné získat od státu 80 procent denního základu příjmu, bude 30. červen. Experti na sociální problematiku se obávají toho, že po tomto termínu by mohla řada rodičů školáků zamířit na úřady práce a nezaměstnanost by se mohla citelněji zvednout.

Předávání vysvědčení prvňáčkům z třídy 1.C na ZŠ K Milíčovu na pražském Jižním Městě. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Školy se v Česku kvůli koronavirové nákaze zavřely 11. března. Mimo provoz zůstala i většina školek. O pár dnů později musela přestat fungovat zařízení sociálních služeb. Stát doplácí ošetřovné zaměstnancům s dětmi do 13 let. Za březen to bylo 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Žadatelé museli podat žádost s potvrzením o uzavření školy, jejich zaměstnavatel pak za každý měsíc posílal okresní správě sociálního zabezpečení výkaz péče. Živnostníkům jejich ošetřovné poskytovalo ministerstvo průmyslu. Do konce března to bylo 424 korun na den, od dubna pak 500 korun na den.