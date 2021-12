Až do 25. prosince totiž v České republice platí nouzový stav. Zákonné nařízení o uzavření prodejen s nákupní plochou větší než 200 metrů čtverečních tak minimálně do prvního vánočního svátku neplatí. Nicméně řetězce nastolily otevírací dobu podle praxe z předchozích let.