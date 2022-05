Už třetí rok jako zaměstnanec saské firmy začíná Lucie Trávníčková ze severočeského Chomutova. Přišla tam kvůli lepším platovým podmínkám i férovější firemní kultuře. Dva covidové roky byly prověrkou pro ni i zaměstnavatele, ale má jasno. „Práci v Německu nepustím. Přestože tam pořád platí restrikce, neustálé testování a na podzim zase hrozí zavření hranic, neplánuji zaměstnání opustit. Všemu jsem ochotná se podřídit, včetně toho, že zůstanu za hranicemi bez rodiny. A věřím, že zaměstnavatelé by se za nás zase postavili,“ říká.

Bez strachu o práci

Pendleři se shodují, že navzdory nepříznivé situaci, kdy se zavíraly podniky i hranice, žádný tlak na sebe necítili, natož obavy ze ztráty práce. „Německo mělo v praxi ověřený kurzarbeit, takže i přesto, že zaměstnanci zůstávali doma, nikdo nepřemýšlel nad tím dát nám výpověď. Bylo jedno, jestli jste operátor nebo ředitel. Nikdo se o místo nebál a nebála bych se ani teď,“ myslí si další pendlerka Tereza Holá.

Průmysl se po dvou pandemických letech dává v Sasku dohromady a otevírají se nové podniky. Nabrat nové zaměstnance chce například firma All in Metal v Lengefeldu, která se zaměřuje na automotive. „Kolaudují dvě nové haly a nabídnou skoro osmdesát pracovních míst pro řemeslníky, operátory, soustružníky nebo frézaře,“ vyjmenovává Stefan Günther, personalista společnosti Starke Jobs GmbH v Marienbergu, která vede nábor zaměstnanců z České republiky.

Nový plán ministerstva: Zkrátit úvazky a dát práci lidem s handicapem

Obsadit pozice domácími pracovníky by šlo jen obtížně. Volných je v Německu málo. „Lidé nejsou. Úřad práce v Annabergu sice na konci roku hlásil nezaměstnanost 4,1 procenta, řada uchazečů v evidenci ale práci má. Jen přes zimu nepracují. Jsou to stavaři, zemědělci, lesáci. Ty ostatní z drtivé většiny limituje třeba zdravotní stav, věk, nebo mají úzce specializovanou kvalifikaci a do výroby se nehodí,“ konstatuje Günther.

Vlastní auto

V Sasku proto spoléhají právě na Čechy. Jejich návrat může ale komplikovat několik věcí. „Je potřeba vlastní auto, kterým dojíždějí do práce, když přeshraniční doprava stále nefunguje,“ přibližuje Günther.

Čechům se ale práce v Německu bohatě vyplatí. A to nejen díky vyšším základním platům. Představitelé německé vlády totiž reagují na inflaci nebo zdražování pohonných hmot a myslí u toho rovnou i na zaměstnance ze zahraničí. Zavedli příspěvek Pendlerpauschale ve výši 0,38 euro za každý ujetý kilometr. Nárok na něj má pracovník i tehdy, když nedojíždí vozem, ale třeba hromadnou dopravou nebo jako spolujezdec s jinou skupinou.

Podle personalisty Günthera zvýšení nákladů na české pracovníky zaměstnavatelům vadit nebude. „Čechy rádi v Sasku zaplatí. Oceňují jejich spolehlivost, vysokou pracovní morálku, pečlivost i ochotu vyhovět, například v případě mimořádných směn,“ vysvětluje.

Srovnání platů některých profesí v Česku a v Německu

Profese Plat v Česku (v Kč) Plat v Německu (v přepočtu na Kč) svářeč 31 000 65 000 uklízečka 19 000 42 700 obsluha CNC 35 000 79 500 operátor výroby 29 700 57 500 kovoobráběč 26 300 87 500

Zdroj: Starke Jobs, prumerneplaty.cz