Obavy, že bude následovat to, co před jedenácti lety, mělo v pátek odpoledne mnoho obyvatel Jeseníku nad Odrou. Po průtrži mračen se hladina místní říčky Luhy dostala nad úroveň břehů a vesnici začala zaplavovat voda. Místostarosta Jeseníku nad Odrou Libor Macháč pro Deník uvedl, že voda se valila hlavně z polí nad železnicí.

„Naštěstí to vypadá, že se to dostalo někde jenom do sklepů,“ poznamenal, když voda opadla. Hasiči mezitím začali obcházet domy, jestli někde něco nepotřebují. Lidé postávali před domy a se znepokojením hleděli na tmavé mraky plující po obloze. Všichni věřili, že nic podobného jako v roce 2009, kdy voda brala životy a ničila domy, se opakovat nebude.

Právě na Novojičínsku zasahovali hasiči při páteční odpolední silné bouřce nejvíce v celém Moravskoslezském kraji. V samotném Jeseníku nad Odrou bylo během odpoledne v akci celkem pět hasičských jednotek.

„Čerpal se jeden byt v domově seniorů, kopala strouha, aby se svedla voda od ohrožené trafostanice a očerpávala i laguna před místním kulturním domem, kde také hrozilo zatopení,“ sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Čtyři jednotky musely i do Studénky, kde Butovický potok zaplavoval cesty a mosty a znemožňoval průjezdy městskou částí Butovice.

Večer se silné deště přesunuly nad Ostravu.

Kvůli podvečerním bouřkám s přívalovým deštěm měli napilno i hasiči v Olomouckém kraji, kteří zatím evidují asi dvě desítky výjezdů ke spadlým stromům nebo zatopeným sklepům, přičemž nejvíce událostí je na Prostějovsku či Olomoucku.

Obdobná situace byla i v Jihomoravském kraji. Liják zaměstnal především hasiče. "V souvislosti s podvečerní bouřkou evidujeme více jak čtyři desítky událostí - nejvíce na Pohořelicku a také v Žabčicích a okolí na Brněnsku. Nejčastěji čerpáme vodu ze zatopených prostor," upřesnil mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.

Potvrdil také, že hasiči zasahují v Přibicích na Brněnsku, kde policisté hlásí sesuvy půdy pod silnicí 381 a hrozí tam zřícení stodoly. "Na místě je jednotka hasičů a jede tam i statik, aby posoudil stav budovy," dodal mluvčí.

Během půlhodinové průtrže navíc zasypaly Rybníky na Znojemsku v několika vlnách také velké kroupy. „Některé byly velké skoro jako golfové míčky. Pomlátilo nám to úrodu na zahrádce. Auto manžel naštěstí stihl schovat, ale švagrovi kroupy poničily pergolu. Sousedům plave na poli v bahně seno,“ řekla Deníku jedna z místních Kateřina Chaloupková.

Okolní pole byla podle ní během chvíle pod vodou. Voda zaplavila i silnice. „Jak rychle bouřka přišla, tak stejně rychle odešla. Za půl hodiny bylo po všem,“ dodala Chaloupková.