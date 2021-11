Výstraha platí od dnešních 19:00 do pondělních 07:00. V Pardubickém kraji se týká okresů Hlinsko, Chrudim, Polička a Svitavy.

#vystraha na SILNÝ VÍTR od neděle 31.10.19:00 do pondělí 01.11.07:00 v žlutě označených lokalitách.

Čerstvý až silný jihovýchodní až jižní vítr s nárazy kolem 70 km/h

Více zde: https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/U044g65zKU — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 31, 2021

Lidé v ohrožených oblastech by podle meteorologů měli zajistit okna a odstranit či upevnit venku volně uložené předměty. Vítr může způsobit menší škody na budovách a hrozí nebezpečí úrazu zlomenými větvemi či uvolněnými předměty. Pozor na silný vítr by si měli dát i řidiči. Turisté by se podle ČHMÚ neměli vydávat na hřebenové túry.

Silný vítr v Pardubickém kraji

Varování před silným větrem platilo tento týden pro část Česka už v pátek a v sobotu. V Pardubickém kraji v sobotu vítr lámal stromy a působil škody na budovách. V České Rybné na Chrudimsku spadly dva stromy na chatu.

Silný vítr zasáhl ČR také minulý týden ve čtvrtek. Klientům pojišťoven způsobil škody za téměř 100 milionů korun. Jde většinou o poškozené střechy, přístřešky, skleníky a pády stromů a větví. Bez proudu bylo několik set tisíc domácností.