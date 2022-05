PODCAST: Krade nám internet děti? Ovládl nejen jejich duši, ale i myšlení

Nechodí ven. Málo spí a jsou podrážděné. Neumějí nebo si nechtějí hrát. Svoji duši i mozek děti zasvětily virtuálnímu světu. Tváře zahleděné do mobilů, počítačů nebo televizních obrazovek. Online svět, do kterého je dospělým přísný vstup zakázán. Co způsobilo sociální izolaci dětí před reálným světem a proč se nechtějí vídat s vrstevníky či komunikovat tváří v tvář? Kolik času tráví online a jaký vliv to má na jejich život?

