Tento pátek jmenování Petra Fialy premiérem, poté setkání s kandidáty na ministry. To jsou hlavní body programu prezidenta Miloše Zemana v příštích dnech. Absolvuje je v Ústřední vojenské nemocnici, nebo v Lánech?

Rozhodnutí je na Zemanovi

Danou otázku aktuálně řeší především lékařské konzilium vedené rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral a kancléř Vratislav Mynář. Rozhodující slovo však bude mít sám prezident.

Zeman jmenuje Fialu premiérem. Jedno jméno však hodlá vetovat

Jak uvedl člen konzilia Pavel Pafko, nikdo nemůže prezidenta držet v nemocnici proti jeho vůli. Už dříve v médiích konstatoval, že do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) přijel „těžce podvyživený“ a trpí chronickým jaterním onemocněním, cirhózou jater. Upřesnil, že má zavedenou výživovou sondu, přestal kouřit a pít alkohol.

Zima potvrdil, že Zeman byl přijat „v relativně těžkém stavu“, ale za měsíc na lůžku v ÚVN se jeho stav výrazně zlepšil. „Pan prezident během léčby rozkvetl, nabral síly, přibral,“ řekl včera Deníku.

Dvě hospitalizace v nemocnici

Je tedy v tomto stavu Miloš Zeman schopen pracovat z Lán nebo Pražského hradu? „Veškerá péče směřuje k tomu, aby zesílil, a až bude propuštěn, aby se nevrátil zpátky do nemocnice, což se po první hospitalitaci stalo zhruba za čtrnáct dní,“ konstatoval.

Miloš Zeman byl letos hospitalizován v ÚVN už 14. září. Pobyl tam osm dnů. Hrad tehdy uvedl, že důvodem bylo Zemanovo nechutenství. Zpátky se vrátil 10. října.

Fiala se sešel se Zemanem. Představil jména členů vlády

„Chci zdůraznit, že je vždy na rozhodnutí jakéhokoliv pacienta, tedy i pana prezidenta, kdy chce být propuštěn. Nemocnice není v žádném případě vězení. My se domníváme, že by doba hospitalizace měla být delší, ale to nevylučuje propustku na den nebo víkend, na ceremoniální akty, aby si pacient i jeho okolí vyzkoušelo, jak to funguje,“ míní Zima.

Doplnil, že pohovory s kandidáty na ministry je nepochybně schopen absolvovat už nyní a celkově i v kratší době než avizovaných deset dní.

Na dotaz Deníku, zda Zeman mohl v ÚVN pojíst vinnou klobásu a meruňkové knedlíky, jak o tom informoval mluvčí Jiří Ovčáček, odpověděl kladně: „Možná šlo o pár soust. Tělo ale vyžaduje pestrou paletu vitaminů, stopových prvků, proteinů, jde tedy o zajištění komplexní skladby jídelníčku.“ Klíčové proto je, jak bude zajištěna Zemanova domácí péče.

„Rozhovor pana prezidenta v TV Nova jasně ukázal, že prognózy pana profesora Zimy jsou krajně nespolehlivé. S touto znalostí je třeba vnímat i jeho současné doporučení na prodloužení hospitalizace,“ prohlásil kancléř Vratislav Mynář.

Zemana přeložili na jiné oddělení. Nově k němu mohou návštěvy, ale pouze krátké

„Nedotklo se mě to, nejsem malicherný a myslím, že znalost nutričního stavu a výživy je věc, v níž se orientuji trochu lépe než pan kancléř. Jde mi o to, aby byl pan prezident v dobré kondici a v krátké době se nevrátil do ÚVN v podobném stavu, v jakém byl přijímán 10. října,“ konstatoval.

Nepřetržitá péče

Podle Zimova vyjádření pro náš list by měl být jeho pokoj vybaven podobně jako v nemocnici. „Ošetřovatelskou péči, tedy rehabilitaci a dostatečnou výživu, musí obstarat kvalifikovaný personál,“ míní. U prezidenta by nemusel být po celý čas lékař, ale pravidelné kontroly budou nezbytné.

„Službu je třeba zajistit 24 hodin denně včetně víkendů, takže jde o pět až sedm zdravotníků. Zaměstnanci zámku Lány či Pražského hradu to mohou saturovat zhruba z 30 procent,“ řekl Tomáš Zima.

V případě propuštění Miloše Zemana z ÚVN bude chtít konzilium vědět, jak bude péče o hlavu státu doma zabezpečena.