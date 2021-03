Registrace očkování: Hlásit se mohou i lidé nad 70 let. Kde a jak žádost vyplnit

K očkování proti nemoci covid-19 se v pondělí, v první den zaregistrovalo na 200 tisíc seniorů starších 70 let. Přibližně 13 500 z nich dostalo ihned i termín očkování. Vyplynulo to z informací Chytré karantény k pondělním zhruba 23:00. Registrační systém se pro lidi po sedmdesátce spustil 1. března v 00:30 a podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže. Sedmdesátníků je v Česku zhruba milion. Nově mohou od pondělí hlásit k očkování své pacienty i praktičtí lékaři.

Očkování seniorů proti covidu-19. | Foto: Deník / Attila Racek