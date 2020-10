„V tuto chvíli jsem připraven okamžitě rezignovat, ale musí tu být nástupce, kterému to předám. Řítíme se během tří týdnů do krize zdravotnictví. Pokud nepřijde, jsem připraven to táhnout dál,“ řekl Prymula v Otázkách Václava Moravce. Podle svých vlastních slov chce ale počkat, zda prezident Zeman v úterý oznámí, že je připraven jmenovat nového šéfa resortu.

„Chci se omluvit za to, co jsem udělal, ale ať někdo nezávislý posoudí, zda jsem se provinil,“ uvedl rovněž Prymula a dodal: „Už bych to neudělal.“ Stávající ministr zdravotnictví ale zároveň celou záležitost označil za masmediální tlak a hon.

V nedělním rozhovoru pro iDnes.cz přitom Prymula znovu odmítl, že by porušil nějaká opatření a připustil, že by mohl rezignovat již v pondělí. „Myslím si, že tam žádné porušení nebylo. Ještě přes víkend si to rozmyslím. Není vyloučeno, že zítra oznámím rezignaci sám,“ prohlásil Prymula s tím, že nechce své případné setrvání ve funkci hnát na nějakou politickou úroveň.

Podle současného ministra zdravotnictví by celá kauza neměla ovlivnit (ne)dodržování opatření ze strany občanů. „Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil,“ dodal.

Prymula rovněž nevyloučil další zpřísnění opatření, domnívá se však, že i ta současná by měla stačit k tomu, aby došlo k nějakému poklesu nakažených. „Tvrdší opatření se nedají vyloučit, pokud nebude pokles dostatečný, tak se samozřejmě bude jednat o dalších opatřeních. Nemyslím si, že by to měl být úplný lockdown,“ upozornil ministr pro server iDnes.cz.

V Otázkách Václava Moravce posléze uvedl, že nezbytné bude prodloužení nouzového stavu i stávajících opatření. "Pokud nedojde k poklesu a zlepšení čísel do úterý, tak je velmi pravděpodobné, že dojde k dalším opatřením," uzavřel Prymula s tím, že v Česku je aktuálně zřejmě až 400 či 500 tisíc nakažených.

Schůzka v restauraci

Prymula navštívil v noci na čtvrtek restauraci Rio's na pražském Vyšehradě. V soukromém salonku se setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Porušil tím svá vlastní nařízení, když restaurace musejí být kvůli koronavirové pandemii zavřené. Nejprve sice prohlásil, že pokud si to veřejnost přeje, rezignuje. Později však rezignaci odmítl a uvedl, že „nic neporušil“.

Premiér Andrej Babiš v reakci na to uvedl, že jej odvolá sám. Prezident Miloš Zeman se v Lánech sešel s Babišem a seznámil se s jeho návrhem dvou možných nástupců. Faltýnek sice odstoupil z funkce prvního místopředsedy ANO, předsedou klubu zatím zůstává. Podle České televize se schůzky účastnil i náměstek VZP David Šmehlík, který kandiduje na šéfa VZP. Prymula však popřel, že by se s ním v restauraci viděl.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček již dříve sdělil České televizi, že ve čtvrtek nejspíše dojde ke jmenování nového ministra. "V tuto chvíli, zdá se, není jiné možnosti, nežli výměna ministra zdravotnictví," řekl Ovčáček s tím, že prezident by byl rád, kdyby Prymula jako odborník na epidemiologii pokračoval v práci.

"Já bych chtěl pomoci, na druhou stranu nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké vládní funkce," prohlásil v Otázkách Václava Moravce Prymula. Babiš později pro ČTK uvedl, že končící ministr se bude dále podílet na boji s epidemií jako člen vládní expertní skupiny.