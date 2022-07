Co je tedy paliativní medicína, jaké to je potkávat se každodenně se smrtí, co všechno manželé plánují vážně nemocným dětem a jejich rodinám nabídnout a jak těžké je pohlédnout do očí rodičům, kterým odchází dítě? Na tyto a další otázky bude dnes moderátorce Bohumile Čihákové odpovídat lékařka a miliardářka Katarína Vlčková v pořadu O životě zblízka. V něm si s hosty povídá o tématech, které hladí, ale i trápí naši duši.