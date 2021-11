„Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2021 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, významné proslavení vlasti v zahraničí, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidského života, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu,“ uvádí Hrad v tiskovém prohlášení.

Nejvyšší státní vyznamenání - Řád Bílého lva - udělil prezident Miloš Zeman herečce Jiřině Bohdalové, kosmonautu Vladimíru Remkovi, spisovateli Alfredu Duff Cooperovi a in memoriam také podnikateli Petru Kellnerovi či vojenskému letci Alexanderu Hessovi.

Zakladateli moderní československé epidemiologie, vojákovi, lékaři a epidemiologovi Karlu Raškovi preziden udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Ocenění in memoriam

Ocenění v podobě Medaile Za hrdinství si za záchranu lidského života vysloužil velitel jednotky vojenské policie přidělené k ochraně velvyslanectví ČR v Afghánistánu Zdeněk Poul, stejné ocenění obdržela in memoriam Michaela Tichá, která zahynula při havárii vrtulníku v Egyptě a stala se vůbec první vojačkou, která zahynula při zahraniční misi.

Medale Za zásluhy pak od hlavy státu obdrží například psychiatr a prozaik Jan Cimický, majitel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan, politik Václav Krása, judista Lukáš Krpálek, hudební skladatel Karel Vágner či in memoriam filmový a televizní režisér František Filip nebo malíř a grafik Vladimír Komárek.

Kompletní přehled vyznamenaných



Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy

• herečka Mgr. Jiřina Bohdalová, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění,

• politika a diplomata, spisovatele Alfreda Duff Coopera, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch ČR,

• in memoriam, podnikatel Ing. Petr Kellner, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• bývalý vojenský pilot a kosmonaut, bývalý poslanec EP Ing. Vladimír Remek, za významné proslavení vlasti v zahraničí.



Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy

• in memoriam vojenský letec, důstojníke československé armády a letectva genmjr. in memoriam Alexandera Hesse, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.



Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

• in memoriam, voják, lékař a epidemiolog, zakladatel moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.



Medaile Za hrdinství

• velvyslanec ČR v Afghánistánu genpor. v.v. Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc., za hrdinství,

• velitele jednotky vojenské policie přidělené k ochraně velvyslanectví ČR v Afghánistánu kpt. Zdeněk Poul, za záchranu lidského života,

• in memoriam, vojákyně št. prap. Michaela Tichá, za hrdinství v boji.



Medailí Za zásluhy I. stupně

• majitel společnosti Marlenka international, s.r.o., Gevorg Avetisjan, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• bývalý velitel praporu rychlého nasazení mírových sil OSN brig. gen. v.v. Ing. Karel Blahna, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,

• psychiatr, prozaik, básník, překladatel, dramaturg a scénárista MUDr. Jan Cimický, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• sportovní podnikatel, manažer a funkcionář doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti sportu,

• in memoriam, filmový a televizní režisér František Filip, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,

• právník, spisovatel a novinář JUDr. Pavel Foltán, za zásluhy o stát,

• starosta Školského spolku Komenský Ing. Karel Hanzl, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,

• in memoriam, válečný veterán, podnikatel, hoteliér, iniciátor kulturního života a filantrop plk. Ing. Jan Horal, MBE, za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• in memoriam, československý odboráře a politik Robert Klein, za zásluhy o stát,

• in memoriam, malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Komárek, za zásluhy o stát v oblasti umění,

• politik Mgr. Václav Krása, za zásluhy o stát,

• judista, sportovec Lukáš Krpálek, za zásluhy o stát v oblasti sportu,

• historik období 19. a 20. století prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,

• bývalý náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Ing. Milan Maxim, za zásluhy o stát,

• in memoriam, ekonom, profesor Univerzity Karlovy prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství,

• odborník v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• přímý účastník bojů Pražského povstání na konci II. sv. války, čsl. stíhací letec plk. v.v. Emil Šneberg, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,

• archivář a historik Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• hudební producent a skladatel Karel Vágner, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,

• textař a hudebník Pavel Žák, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.