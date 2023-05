Odborové svazy vyhlásily s okamžitou platností kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku stávkovou pohotovost. Po odborářském jednání to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Za situaci podle něj může extrémně špatná komunikace vlády. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý uvedl, že stávkové pohotovosti nerozumí. Každý si podle něj musí utáhnout opasky.

Odborové svazy vyhlásily s okamžitou platností kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku stávkovou pohotovost. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„ČMKOS s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to pro nás velmi vážná situace. Jsme přesvědčeni, že to, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si uměli představit,“ řekl Středula ke čtvrtečnímu představení vládního úsporného baličku.

Vládu kritizoval za to, že s odbory nevede seriózní dialog, není tak podle něj možné dosáhnout sociálního smíru. Vadí mu nekoncepčnost vládních kroků. Řekl, že opatření budou mít vliv zejména na zaměstnance, jejich rodiny a na důchodce. Konkrétní dopady na rodiny chtějí odboráři představit na úterní tiskové konferenci. Podle Středuly to je v ročním vyjádření přes 100 tisíc korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli kritiku odborů odmítl, podle něj kabinet se zástupci zaměstnanců vede neustálý dialog. „Řada jednání probíhala, není to tak, že by tripartita nevěděla, že musíme šetřit,“ podotkl. Jeho aktuální vyjádření ČTK shání.

Odbory chtějí nyní situaci sledovat „den po dni“. Odborový předák vyzval ke spolupráci i nezávislé odborové svazy. Vyhlášenou stávkovou pohotovost označil za nejmírnější prostředek, který mají odbory v repertoáru. Zároveň řekl, že poslední stávková pohotovost byla vyhlášena před více než deseti lety.

Odborářům podle dřívějšího vyjádření vadí například snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, zavedení nemocenských odvodů či zvyšování penzijního věku.

O konsolidačním balíčku budou v pondělí odpoledne jednat zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Tripartita by měla diskutovat o jednotlivých opatřeních k ozdravení státních financí i o úpravách důchodového systému. Podle Středuly budou mít odboráři řadu otázek.

„Nerozumím vyhlášení stávkové pohotovosti,“ řekl na dnešní tiskové konferenci prezident Hospodářské komory ČR Dlouhý. Všichni se podle něj musí snažit dostat vývoj veřejných financí pod kontrolu. „Platí to v neposlední řadě i pro odbory, i ty si musí utáhnout opasky,“ uvedl.

Doplnil, že se na dnešním jednání tripartity bude ptát, proč byla stávková pohotovost vyhlášená a bude vyzývat ke klidu. Návrhy v konsolidačním balíčku označil za nutné, bude ale požadovat, aby každé opatření s dopadem na podnikatele bylo vykompenzováno úlevou na jiném místě, například snížením administrativní zátěže, řekl.

Úsporný balíček

Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.