Ke dnu žene tuzemský autoprůmysl především chybějící kabelové svazky, ale také obrovský nedostatek čipů. Automobilky se sice snaží najít si jiné dodavatele, ovšem situaci jim komplikuje i pokračující pandemie koronaviru ve světě. A také strmé zdražování energií, dopravy a dalších komponentů. „Výrobní náklady se tak mohou pro některé firmy zvýšit o desítky až stovky milionů korun ročně navíc,“ poukazuje Jahn.

Autoprůmysl doplácí i na celkovou dodavatelskou a výrobní strukturu. „Odvětví dlouhodobě fungovalo v systému just-in-time (dodávky materiálu do výroby jsou naplánovány na konkrétní období a v konkrétním množství, pozn. red.) který se ovšem ukázal v době pandemie jako problematický. Nejprve šlo o zpožděnou a dražší dopravu, posléze o výpadek čipů a nyní i o další chybějící díly, které brzdí výrobu. Samozřejmě to neplatí pro všechny výrobce či modely stejnou měrou,“ vysvětluje hlavním ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

I kdyby válka na Ukrajině skončila ze dne na den, nastartovat autoprůmysl do „běžné“ produkce by trvalo měsíce. „Je otázkou, kdy konečně budou plně k dispozici čipy, které brzdí velkou část evropských výrobců. A pokud se třeba ve druhé polovině letošního roku zlepší situace i v tomto zásobování, může autoprůmysl naběhnout na plnou výrobu. Odložená poptávka firem i domácností by měla zajistit odbyt na zahraničním i domácím trhu,“ nastiňuje Dufek.

I přes současné problémy odhaduje, že se v Česku v letošním roce vyrobí více než jeden milion nových vozů, přičemž maximum výrobní tuzemské kapacity si přibližuje k 1,5 milionům osobních automobilů.

Dařilo se pouze Hyundai

Největší propad v meziročním srovnání „trojlístku“ tuzemských výrobců osobních automobilů za první čtvrtletí zaznamenala Škoda Auto. Ve výrobních závodech se vyrobilo lehce přes 163 tisíc vozidel, což je o téměř 28 procent méně než v roce 2021.

Kvůli omezeným dodávkám kabelových svazků z Ukrajiny pak musela být v březnu omezena výroba některých modelů, a to i elektrické vlajkové značky Enyaq iV. „Polovodiče jsou stále vzácným zbožím a kvůli válce na Ukrajině máme nedostatek komponentů od místních dodavatelů. Tato situace vyžaduje každodenní rychlé rozhodování a vysokou míru pragmatismu, flexibility a týmového ducha,“ komentuje situaci člen představenstva Škoda Auto Michael Oeljeklaus.

Pětinový propad v produkci zaznamenala i kolínská Toyota. Z jejích výrobních linek sjelo necelých 32 tisíc vozidel. Tedy o pětinu méně než před rokem. Naopak nárůst ve výrobě zaznamenala Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Té se produkce navýšila o 13 procent. Celkově automobilka vyrobila 74 301 kusů nových vozů.

„Naše společnost nemá ukrajinské dodavatele ani zaměstnance a k přímému ovlivnění výroby tedy nedošlo. Přes veškeré problémy se nám v prvním čtvrtletí podařilo opět vyrobit více aut než ve stejném období předchozího roku a tento trend by měl pokračovat i v měsíci dubnu. Předpovídat vývoj v delším horizontu je však nadále velmi obtížné,“ popisuje generální manažer pro administrativu závodu Hyundai Petr Michník.

Osobní vozy

Škoda Auto: 162 640 vozidel (-27,8 %)

Hyundai: 74 301 vozidel (+13,1 %)

Toyota: 32 149 vozidel (-21,7 %)



Autobusy

V prvním čtvrtletí bylo v Česku vyrobeno 1 245 autobusů (+12,1 %), 157 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (+6,1 %), zbylých 1 011 bylo exportováno (+8,1 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1 135 autobusů, tedy o 11,6 % více než v loňském roce. SOR Libchavy dokázal v prvním čtvrtletí tohoto roku vyrobit 92 autobusů, tj. o 3,4 procenta více než vloni. Čtyři autobusy značky SOR mají elektrický pohon. ŠKODA Electric vyrobila v prvním čtvrtletí 14 elektrobusů a výrobce KHMC 4 autobusy.



Nákladní vozidla

Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvním čtvrtletí tohoto roku 302 vozidel, tedy o 61 ks více než ve stejném období loňského roku (tj. +25,3 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (157 ks), v Česku bylo umístěno 132 vozidel.



Motocykly

Výrobce JAWA Moto je v tomto roce nadále úspěšná. V prvním čtvrtletí vyrobil už 678 motocyklů, tedy o 407 ks více než v minulém roce (+150,2 %). Dařilo se mu především na českém trhu s 496 prodanými kusy (+115,7 %), exportováno bylo 182 strojů.



Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu