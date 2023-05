Nejdřív covid, pak zdražení energií kvůli válce na Ukrajině a teď vyšší DPH u točeného piva. Hospodští podle svých slov zažívají těžké časy. Předpokládají, že hosté si kvůli plánovanému přesunu pěnivého moku ze sazby 10 na 21 procent připlatí až pět korun na půllitru.

Rozhodnutí vlády, které je součástí daňového balíčku, kritizoval například Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Pro venkovské hospody je to jen další hřebíček do rakve. Pivo se asi pít nepřestane, ale jeho pití se přesune do šedé ekonomiky, protože se bude pít po garážích. Je to kompletní destrukce venkovského života,“ nebral si servítky.

Za pravdu mu dávají hostinští na venkově. Například Pavel Síbal z obce Tlučná u Plzně, který místní restauraci Na Schůdkách provozuje už 23 let. „V malých obcích to máme složitější. Nemůžeme si dovolit zdražit o těch 11 procent, půjdeme asi tak na polovinu. Dost lidí určitě odradí dát si k obědu třeba druhé pivo, takže nějaký úbytek bude, ale snad přežijeme i tohle,“ komentoval.

Konsolidační balíček: Vyšší DPH na alkohol, nižší na léky. Skončí školkovné

Smířlivější slova volil Jiří Havlíček z hostince Pod Drnem v Hoješíně na Chrudimsku. Navrhovanou změnu bere s klidem. „Podívejte, vyšší sazba DPH nebude žádnou novinkou. Sazbu snížil až bývalý premiér Babiš, a to jen proto, že se chtěl zalíbit voličům,“ zmínil spolumajitel hostince u břehu Sečské přehrady. „S námi ale zvýšení DPH určitě nezamává. Zamávalo by s námi jen tehdy, pokud bychom těch piv sami vypili moc,“ poznamenal s úsměvem Havlíček.

Změna situace na trhu

Naopak pivovar Plzeňský Prazdroj situaci vůbec růžově nevidí, daňové změny podle jeho zástupců ovlivní situaci na trhu. „Zvýšení DPH bude mít negativní dopad jak na podnikatele, tak i na koncového spotřebitele. Protože zvláště lidi na vesnicích jsou výrazně senzitivní na jakékoliv zdražování. Z ekonomického hlediska dojde k poklesu výkonu oboru a ve výsledku i nižšímu výběru daní,“ reagoval mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Točené pivo zdraží. Pili jsme dvanáctku, budeme pít desítku, říkají štamgasti

Nižší sazba DPH na točené pivo zavedla vláda Andreje Babiše (ANO) proto, aby hospodám pomohla v těžkých časech po covidových restrikcích, kdy byl provoz hospod omezený. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) současný krok vlády hájí argumentem, že v tomto případě nejde jen o vyšší příjem do státní kasy, ale podstatnou roli hraje u alkoholu jeho škodlivost. „Pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím,“ prohlásil už dříve šéf resortu.

A co samotní milovníci piva? Někteří si po zdražení vysedávání v hospodě rozmyslí. „Dřív to byl folklór po práci, kdy jsme se s chlapy sešli u piva a zapálili si cigaretu. Teď už můžeme kouřit jen na zahrádce. A budeme u toho sakra dobře počítat, kolik nás to vyjde. Pivo pít nepřestanu, ale značně omezím jeho množství,“ reagoval Marek Pokorný z brněnských Bohunic.