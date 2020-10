Ministerstvo průmyslu sestavuje plán za stovky miliard, který má být směřován z velké části do ekologie. To se na první pohled může jevit jako protimluv. Vicepremiér a šéf zmíněného resortu Karel Havlíček ale tvrdí, že investice plánu obnovy pamatují na ekologické investice ze 40 procent celkového objemu, více než vyžadují pravidla EU.

Ministerstvo průmyslu sestavuje plán za stovky miliard, který má být směřován z velké části do ekologie. | Foto: Shutterstock

Podle ekologických iniciativ to není pravda. „V současné podobě plán obnovy pravděpodobně nenaplňuje kritéria EU a požadavek na 37 procent investovaných do takzvané zelené tranzice,“ říká ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková, podle níž je to jen 35 procent.