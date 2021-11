Nejméně 45 lidí, včetně 12 dětí, přišlo o život při nehodě turistického autobusu ze Severní Makedonie, který dnes časně ráno havaroval na dálnici na jihozápadě Bulharska. Autobus po nehodě, ke které došlo kolem 02:00 SEČ, vzplál. Podle záchranářů bylo z hořícího autobusu vyproštěno sedm živých lidí, kteří byli převezeni do nemocnice v Sofii. Jejich stav je stabilizovaný, uvedla agentura Reuters.

Nehoda autobusu na bulharské dálnici | Foto: ČTK/AP

Podle severomakedonského ministerstva zahraničí se autobus vracel do severomakedonské metropole Skopje z víkendového zájezdu do Istanbulu vzdáleného asi 800 kilometrů a na bulharské území vjel v pondělí pozdě večer. Příčiny nehody, která se stala asi 30 kilometrů západně od Sofie, bulharské úřady vyšetřují. Podle prvních zjištění autobus pravděpodobně narazil do svodidel.