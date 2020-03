Od čtvrtka si musí lidé bydlící v Česku, ale pracující v Německu nebo Rakousku vybrat, zda zůstanou doma, nebo si aspoň na tři týdny najdou ubytování v Německu. Odpovídáme na nejčastější otázky.

Policisté a vojáci střeží hraniční přechod v Malé Úpě. | Foto: Deník/Michal Fanta

1. Jak je to s cestami za prací do Německa a Rakouska?

Lidé dojíždějící za prací do těchto dvou zemí si musejí vybrat. Buď se své práce dočasně vzdají, nebo si v cizině najdou bydlení a alespoň tři týdny v kuse zůstanou tam. To znamená, že budou pracovat na turnusy. Vzdálenost práce od hranic není omezena.