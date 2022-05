Její vybudování se zařadilo mezi nejodvážnější projekty a největší velké dopravní stavby v Evropě za poslední roky. Schytalo ale také velkou porci kritiky. Dokončení se totiž oproti plánu opozdilo o několik let a navíc pořádně prodražilo. Rychlovlaky, které postupně propojí východ a západ města, a také třeba centrum s letištěm Heathrow, budou jezdit převážně pod zemí. První část nové trasy otevřou koncem května.

Cestující se tedy unikátní rychlovlakové linky dočkají už doslova za pár dní. „Nejnovější londýnská železnice bude uvedena do provozu v úterý 24. května,“ uvádí profil Crossrail Project na sociální síti Twitter.

OPENING SOON: Some exciting news about the opening of the #Elizabethline. London’s newest railway will open on Tuesday 24 May 2022. pic.twitter.com/xO5S3Ciwck