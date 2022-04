Mariupolská městská rada ve svém prohlášení na Telegramu uvedla, že v masovém hrobě může být pohřbeno až devět tisíc civilistů. Rusové zde podle úřadů kopali nové jámy a plnili je mrtvolami každý den. Rada dodala, že má informace, podle nichž byla těla pohřbena v několika vrstvách. K dispozici nebylo žádné bezprostřední nezávislé ověření těchto tvrzení.

Mariupol je hlavním cílem ruských jednoteky, které doufají, že si jeho obsazením zajistí pozemní cestu na Ruskem anektovaný Krym. Ukrajinští představitelé tvrdí, že od začátku invaze bylo v Mariupolu zabito nejméně dvacet tisíc lidí. Podle nich se masový hrob zdá být větší než ty objevené v Buči.

Nález masových hrobů vyvolal okamžité odsouzení ze strany ukrajinských představitelů a znovu zdůraznil přibývající a často skryté oběti války. Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko označil místo za „nový Babyn Jar“ s odkazem na jeden z největších masových hrobů v Evropě nacházející se na předměstí Kyjeva, kde nacisté v roce 1941 během druhé světové války zabili 33 tisíc Židů.

„V Mariupolu byl spáchán největší válečný zločin 21. století. Jedná se o nový Babyn Jar. Tehdy Hitler zabíjel Židy, Romy a Slovany. Nyní Putin ničí Ukrajince,“ uvedl Bojčenko v prohlášení městské rady. „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom genocidu zastavili,“ dodal.

Petro Andrjuščenko, Bojčenkův poradce, na svém účtu na Facebooku napsal, že fotografie odrážejí „celý rozsah tragédie Mariupolu a nelidskost Rusů“ a představují „přímý důkaz válečných zločinů a pokusů o jejich zakrytí“.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Residents of Mariupol walked past the bodies as they evacuated their destroyed homes, as Moscow said its forces had almost completely seized the port town https://t.co/S39Alae9Dr pic.twitter.com/suEf1FKuYX

Ruští představitelé se k fotografiím bezprostředně nevyjádřili.

Starosta Bojčenko pro britský deník Guardian uvedl, že ruská nákladní auta sbírala mrtvoly z ulic přístavního města a převážela je do Manhuše, aby tak ukryla důkazy o tom, co nazval barbarskými válečnými zločiny. „Hřbitov se nachází poblíž čerpací stanice na levé straně okružní silnice. Rusové vykopali obrovské příkopy, široké třicet metrů. Vhazují do nich lidi,“ řekl.

Ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil vítězství ve zdevastovaném městě, ačkoliv jeho poradci přiznali, že v tamní ocelárně zůstávají vedle stovek civilistů ukryty tisíce ukrajinských bojovníků. Poslední obránci Mariupolu v současných dnech prohlašovali, že své zbraně nesloží, a slíbili boj až do konce.

This is #Mariupol, today. The #Russians may claim that they have captured the city, but the reality on the ground is that our boys are still in the fight, still pushing. Never give up. Never surrender.