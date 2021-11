Na začátku průvodu stála Melinda Schulzová. Nasávala se svou rodinou vánoční atmosféru, když viděla auto směřující do průvodu. „Jen jsme viděly červený vůz, který zrychloval, zatímco průvod stále probíhal,“ svěřila se novinám. Prvně si mysleli, že je to policie v civilu, ale brzy si uvědomili, že tomu tak není. „Lidé začali křičet, ‚pohyb, pohyb, pohyb,‘ aby šli lidé autu z cesty,“ pokračovala.

Schulzová pracuje ve zdravotnictví, a proto se ihned rozeběhla na pomoc zraněným. Při popisu scény před ní, kde bylo kromě dospělých zraněných i spousta dětí, se zalkla. Doufá, že rodiny, které ztratily své blízké najdou spravedlnost.

Jordan Woynilko zrovna vycházel z hospody, když uslyšel křik a pláč. Zaregistroval i červené auto. Na twitteru sdílel video, které na místě pořídil. „Byli tam mámy i tátové, kteří hledali a volali své děti, a zmateně pobíhali okolo,“ sdělil Woynilko.

Další svědkyní byla šestatřicetiletá učitelka z mateřské školky. Nepřála si zveřejnit jméno, ale popsala své zážitky z události. V době incidentu byla doma a sledovala průvod z okna svého bytu s matkou. Když uviděla, že do průvodu najíždí SUV, rozeběhla se ven. „Na zemi bylo spoustu dětí a všichni šíleli,“ líčila. „Všichni křičeli a brečeli… všechno se to stalo tak rychle,“ vyprávěla.

Žena se svěřila, že bylo extrémně těžké vidět takhle zraněné děti. „Viděla jsem malou holčičku, jak při nárazu od auta odletěla,“ řekla.

Corey Montiho zažil hrůzné momenty v okamžiku, kdy se bál o život své dcery. Dívka je součástí taneční skupiny, která v pochodu tančila. „Všude tam byly koule pom poms, boty a rozlitá čokoláda. Musel jsem jít od jednoho zhrouceného těla k druhému, abych našel svou dceru,“ pokračoval.

Bradyden Kowalsky líčil, jak viděl vzduchem létat těla lidí, když davem projíždělo auto. „Jednoduše skrz ty lidi profičel, těla létala všude,“ svěřil se Fox News. Scénu popsal, jako by je někdo vymrštil do vzduchu.

Devatenáctiletý Kowalski okamžitě vyběhl ven a pomáhal zraněným. „Viděli jsme na zemi kousky mozku,“ popsal své první dojmy. „Bylo tam spousta lidí se zlomenými končetinami, hodně zlomených nohou, hodně křičících lidí se zlomenýma nohama. Bylo to strašné.“ Dodal, že Milwaukee je jedním z měst, kde by člověk nic takového nečekal.

BREAKING: There are reports of a mass causality event in Waukesha. Looks like a red SUV drove through a crowd during the Waukesha Holiday Parade earlier today. This is video of the event that was live streamed on the city's Facebook page. We have crews en route to the scene @tmj4 pic.twitter.com/illpWWMk1Z