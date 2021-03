Jak píše ve svém textu italský deník La Repubblica, jedná se o novou módu mezi těmi bohatšími obyvateli naší planety. Nula problémů. Žádné skrupule. Odletí si privátním tryskáčem do Dubaje či Indie, kde dostanou svoji první dávku očkovací látky. Stráví tři týdny na safari, v pouštních oázách nebo džungli, odpočinou si v soukromých vilách s bazény, kuchaři a sloužícími. Dostanou druhou dávku vakcíny proti covidu a mohou pokračovat v přerušené dovolené.

Organizátoři nabízejí balíčky „zdravotních prázdnin“ běžně v médiích, včetně cen a variantních podob dovolené. Indická agentura Zenith Holidays z Kalkaty má na svých stránkách on-line formulář s názvem Vaccine Tourism. „Nikdo se neptá, zda odebírání vakcín místním obyvatelům je legální. Ale i když to není zakázané, tak to nemusí být v pořádku,“ píše La Repubblica.

Firma Knightsbridge Circle z Londýna se specializuje na organizaci luxusních výprav a dovolených. Roční členství v ní vyjde na 28 tisíc euro. Její zakladatel a ředitel Stuart McNeill řekl italskému deníku s pýchou v hlase: „Jsme pionýři těchto luxusních programů s očkováním proti covidu. Přijedeš, dostaneš první dávku, zůstaneš na tři týdny ve vile, opaluješ se, dostaneš druhou dávku a pak i certifikát o očkování – a hotovo.“ Dvacet procent členů Knightsbridge Circle už této příležitosti využilo. „Ale máme mezi našimi klienty i takové, kteří si přiletí do Indie pro první dávku, pak odletí na Madagaskar, kde jsou prý pláže krásnější, a potom se vrátí pro duhou dávku,“ popsal podnikatelské peripetie ředitel.

Firma očkuje ve Spojených arabských emirátech vakcínami Pfizer a Sinopharm, která vyžadují třínedělní přestávku mezi první a druhou dávkou. V současnosti začíná očkovat i AstraZenecou v Indii. Na spadnutí je podle McNeilla spolupráce s Marokem.

Cena? Celý balíček vyjde u této britské firmy na 45 tisíc euro (1,2 milionu korun). „Nabídka se ale týká pouze klientů starších 65 let. Nerezignujeme z morální odpovědnosti. Jestliže máš 35 let a dvakrát denně chodíš do posilovny, tak určitě nepočítej s tím, že bychom ti pomohli se nechat očkovat,“ doplnil McNeill.

Byznys má právní háčky

Kromě etického rozměru má celý byznys i právní háčky. Jak je možné se nechat turisticky očkovat v Emirátech, když tam mohou být vakcinování pouze místní? To samé v Indii, kde je problém i se získáním přechodného pobytu. Další otázka. Kdo prodal vakcíny soukromým firmám? Na to ředitel britského cestovního klubu La Repubblice neodpověděl.

Podobně je na tom i indická společnost Gem Tours & Travels, která nabízí svým VVIP (very very important person) balíčky, jejichž součástí je zpáteční letenka Bombaj – New York, tři noci ubytování ve velkoměstě a očkování Pfizerem za dva tisíce euro (cca 60 tisíc korun). Odkud má firma vakcínu? Na to majitel Nimesh Shah neodpověděl, ale deklaroval něco jiného: „Jsme hrdí, že jsme to byli právě my, kdo vymyslel termín očkovací turistika.“

Ale nemusíte být nutně boháč neohlížející se na normy dobrého vychování natož zákony, abyste se k očkovacímu séru dostali mimo pořadí. Stačí, aby to někde zpackal nějaký politik. Floriďané by mohli vyprávět. Vakcinační turisty v ulicích jim zařídil přímo jejich guvernér Ron DeSantis, když před Vánoci oznámil, že na Floridě se může nechat očkovat každý, komu již bylo 65 let. Hned následující den na letišti v Miami vystoupily davy postarších Kanaďanů, Argentinců i Venezuelanů.

Známá argentinská právnička Ana Mirta Rosenfeldová pak v televizi v přímém přenosu ukazovala, jak byla právě na Floridě očkována. Dokonce 72letý bývalý ředitel Time Warner Richard Parson v televizi CNBC o svých očkovacích prázdninách vyprávěl. „Bylo to zcela jednoduché. Na internetu jsem si zamluvil termín, nasedl jsem do letadla, přiletěl z New Yorku… A to je všechno,“ vyprávěl bezelstně.

Kde je háček? Vždyť přeci nešlo o žádný podvod ani trestný čin. DeSantis to přeci řekl jasně: „Každý starší 65 let.“ Jde o to, že Floriďaně díky jedné hloupé větě svého guvernéra přišli o 40 tisíc dávek vakcín, které byly jen a jen pro ně, než jejich byrokracie konečně vydala direktivu, že očkovaný musí na Floridě mít trvalou adresu. A další stránkou je, že ne každý si může jako známá právnička z Buenos Aires či bývalý šéf televizního gigantu jen tak naskočit do letadla a zaletět si do Miami.

Podle deníku La Repubblica možnost o sobě prohlásit: Jsem očkován, očkována – je nyní novou součástí statusu bohatých. Zároveň ale tato věta těm méně movitým usnadňuje získání dobrého místa na pracovním trhu – zvláště v luxusním sektoru cestovního ruchu. To vše dohromady pak křiví morálku, živí korupci a černý trh s vakcínami. Kde je poptávka, bude vždy i nabídka, uzavírá deník.