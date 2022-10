PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Krvavá neděle na jachtě

Je to jeden z nejpodivnějších a nejděsivějších příběhů v dějinách mořeplavby. Jedné listopadové noci roku 1961 došlo na osmnáctimetrové jachtě Bluebelle k masové vraždě, kterou přežila jen jedenáctiletá dívka. Vrah, jímž byl kapitán jachty, ji tam zanechal poté, co zabil všechny ostatní a loď poškodil do té míry, aby se potopila. Sám pak nastoupil do záchranného člunu přesvědčený, že děvčátko se potopí spolu s lodí.

Příběh jedenáctileté dívky, která přežila vraždu své rodiny | Audio: Jaroslav Krupka