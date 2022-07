Šokující případ: Policista srazil muže, tělo nacpal do kufru a odjel s ním domů

Byla by to dopravní nehoda, jakých se každý rok bohužel odehraje několik. Opilý řidič smetl chodce, z místa nehody ujel a sražený zemřel. Popisovaný incident ale vyčnívá kvůli několika okolnostem. Řidič z místa činu odjel až poté, co oběť nehody naložil do kufru auta. Hříšník byl navíc policista.

