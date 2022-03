Putin také v úterý požádal parlament o souhlas s nasazením ruských vojáků v zahraničí. Ruští zákonodárci se následně vyslovili pro, a to s okamžitou platností.

Ruská Státní duma krátce před polednem schválila dohody s Doněckou a Luhanskou lidovou republikou. Rusko tak oficiálně uznává nezávislost separatistických republik na východě Ukrajiny v současných hranicích, uvedlo podle agentury Interfax ministerstvo zahraničí. Separatistické a ruské síly při pondělních střetech na východě Ukrajiny útočily na vojáky ukrajinské armády 84krát. Dva ukrajinští vojáci byli zabiti, osmnáct dalších zraněno.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že zvažuje přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Vyzval také k okamžitému zastavení projektu Nord Stream 2. A Německo podle místního kancéře Olafa Scholze zřejmě skutečně pozastaví certifikaci německo-ruského plynovodu. Udělení souhlasu k jeho provozu kvůli postupu Ruska vůči Ukrajině podle něj není možné.

Online reportáž

Nyní je podle Scholze na mezinárodním společenství, aby na toto "jednostranné, nepochopitelné a neoprávněné jednání" ruského prezidenta reagovalo. Cílem musí být vyslat Rusku jasný signál, že takovéto chování nezůstane bez následků, míní kancléř. Západ proto připravuje soubor sankcí, jehož součástí bude i Nord Stream 2.

Státy Evropské unie se jednohlasně shodly na přijetí sankcí vůči ruským představitelům, kteří se podíleli na uznání nezávislosti separatistických regionů na východě Ukrajiny. Po jednání ministrů zahraničí členských zemí to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Na dosavadní sankční seznam podle něj přibudou více než tři stovky poslanců Státní dumy, kteří navrhli uznání nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny.

Tvrdé sankce vůči Rusku zavedou také Spojené státy americké. Prezident Joe Biden o tom informoval v mimořádném projevu.

Ruský ministr zajraničí Sergej Lavrov v úterý uvedl, že reakce Západu na ruské uznání nezávislosti Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky je očekávaná. Moskva je podle něj na sankce uvalované Západem zvyklá, píše agentura Reuters.

Zasedání Rady OSN

O mimořádné zasedání RB OSN zažádala Ukrajina v reakci na počítání Ruska na jejím území. Přijetí odsuzující rezoluce je nepravděpodobné s ohledem na ruské právo veta v tomto orgánu. "Ukrajina požádala o svolání naléhavého zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli nezákonnému jednání Ruska," napsal na twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Žádost Kyjeva vyslyšeli západní členové Rady bezpečnosti: v patnáctičlenném orgánu pro ni podle diplomatů hlasovaly Spojené státy, Británie, Francie, Albánie, Norsko a Irsko.

Ruské jednotky vstoupily na území Donbasu. Zamířily k linii dotyku

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja podle agentury Reuters při zasedání Rady bezpečnosti prohlásil, že Ukrajina připravuje v Donbasu nové "vojenské dobrodružství", což Rusko nemůže dovolit. Řekl také, že Moskva nepřipustí "nové krveprolití" v regionu. Západní mocnosti by si podle něj měly své kroky "dobře rozmyslet" a nezhoršovat situaci na Ukrajině.

Označení ruských vojsk za "mírové síly", kterým prezident Putin ospravedlňuje jejich vstup na území separatistických regionů na východě Ukrajiny, je "nesmysl", uvedla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

Zdroj: DeníkOdsouzení se Moskvě dostalo také od dalších západních zemí včetně Francie, Norska či Irska, podle jehož velvyslankyně Geraldine Byrneové Nasonové Rusko svými "jednostrannými kroky jen zvyšuje napětí", uvedla agentura AFP.

Albánský velvyslanec Ferit Hoxha se dotázal, kdo bude dalším napadeným. Jeho indický protějšek T. S. Tirumurti vyjádřil "hluboké znepokojení" a apeloval na "zdrženlivost na všech stranách". Brazílie vyzvala k "okamžitému příměří" na východě Ukrajiny. "Tato akce (vojenského vstupu na východní Ukrajinu) a toto oznámení (o uznání nezávislosti povstaleckých republik) podkopává územní celistvost Ukrajiny", řekl pak keňský velvyslanec Martin Kimani. Ghana a Spojené arabské emiráty rovněž kritizovaly Rusko a vyzvaly k "zmírnění napětí" a "zdrženlivosti".

Čína, která je nyní pokládána za politického spojence Ruska, vyzvala ke zdrženlivosti. "Všechny zúčastněné strany musí zachovat zdrženlivost a vyvarovat se všeho, co by mohlo zvýšit napětí," řekl čínský velvyslanec při OSN Čang Ťün. "Věříme, že všechny země by měly řešit mezinárodní spory mírovými prostředky v souladu s cíli a zásadami Charty OSN," dodal.

Evropští lídři odsuzují Putina: Uznání republik je porušením mezinárodního práva

Tajemnice pro politické záležitosti OSN Rosemary DiCarlová v úterý označila pondělní krok ruského prezidenta Putina nařizující "mírovou misi" v povstaleckých republikách za porušení Charty OSN. "Následující hodiny a dny budou klíčové. Riziko velkého konfliktu je reálné a je třeba mu za každou cenu zabránit," uvedla.

Zelenskyj: Rusko legalizuje svou přítomnost v Donbase

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v projevu k národu uvedl, že Rusko uznáním dvou separatistických regionů na východě Ukrajiny opustilo minský a normandský formát, který měl zajistit mír v této oblasti. Moskva se tak snaží legalizovat svou vojenskou přítomnost v Donbase, která de facto trvá od roku 2014, dodal prezident. Zároveň zdůraznil, že od Západu očekává jasnou podporu.

Zelenskyj prohlásil, že mezinárodně uznané ukrajinské hranice navzdory ruskému rozhodnutí zůstanou v současné podobě a jsou dobře chráněné. Prezident ujistil, že Ukrajina chce mír a proto požádala o zasedání Rady bezpečnosti OSN a summit normandské čtyřky (Ukrajina, Ruska, Francie, Německo). Vyhrazuje si nicméně právo bránit se.

Putin uznal nezávislost republik na Donbasu. Nařídil armádě zahájit mírovou misi

Ukrajincům Zelenskyj vzkázal, že se nemusí bát a mohou jít klidně spát. "Nebojíme se nikoho," prohlásil a dodal, že počítá s pomocí západních zemí. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba po telefonátu s šéfem unijní diplomacie Josephem Borellem uvedl, že Ukrajině se dostalo ujištění o "rozhodné a jednotné" podpoře ze strany Evropské unie.

Kvůli navyšování ruské hrozby rozšířily ukrajinské úřady povinnost se zaregistrovat pro případ mobilizace i na všechny zdravé ženy ve věku 18 až 60 let. Za posledních osm let sloužily ve zbrani tisíce dobrovolnic.