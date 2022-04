„Navzdory tvrzení, že strategický přístav Mariupol je pod kontrolou ruských jednotek, pokračují ve městě těžké boje. Ruské armádě se tak nedaři postupovat na Donbas,“ konstatuje dále britské ministerstvo obrany ve svém pravidelném souhrnu situace na bojišti.

Podle ukrajinské armády jsou ukrajinské síly obklíčeny v ocelárnách Azovstal a pokračuje tam ruské bombardování, a to i ze strategických bombardérů. K odminování přístavu vyslalo ruské velení ženijní jednotky.

NEW: Russian troops have constructed a second mass grave site about 7 miles from Ukraine's besieged Mariupol, an attempt to conceal war crimes.