Klíčový 9. květen: Proč je pro Rusko stěžejní, co by znamenalo vyhlášení války

Západ Ukrajině pomáhá dodávkami vojenské techniky a masivními sankcemi proti Rusku. Podle amerického generálmajora ve výslužbě Mikea Repasse to však zdaleka nestačí. „Ukrajinci nemají dostatečnou bojovou sílu a dostatek vycvičených vojáků. Rusko má jednoduše více sil a jak kdysi řekl Salin: Kvantita má své vlastní kvality,“ upozornil odborník.

Repass je v současnosti členem poradního sboru Global Special Operations Foundation. Rozsáhlý rozhovor s expertem tento týden zveřejnila americká televize CNN.

Současné dodávky vojenské techniky Ukrajině jsou podle Repasse neefektivní a státy nemají přehled o tom, co se s vojenskou technikou po transportu na Ukrajinu děje. K vyhnání Rusů navíc pouhé doplňování zbraní nestačí. „Ukrajina stále potřebuje pomoc a NATO postupuje příliš pomalu,“ varoval.

Nastínil také tři budoucí scénáře, jakými se může válka na Ukrajině vyvíjet. „Buďto v bojích převládne Ukrajina, nebo zvítězí Rusko. Třetím scénářem je patová situace. Bohužel, dva z těchto tří výsledků vkládají vítězství do rukou Ruska. V tom posledním by totiž Putin jednoduše vyhlásil vítězství nad Ukrajinou a získal nová území pod ruskou kontrolou,“ nastínil.

Čtyři kroky, jak porazit Rusko

V tuto chvíli je podle něj klíčové vytvořit kvalifikované ukrajinské síly, jinak se válka brzy začne překlápět ve prospěch agresorů. A co je podle něj tedy třeba udělat? Repass hovoří o čtyřech základních bodech, které by měli spojenci co nejdříve provést.

„Za prvé, je třeba oslabit Rusko posílením ukrajinských sil a schopností. V druhé řadě je nutné, aby NATO dál odstrašovalo Ruskou federaci zvyšováním vlastních vojenských sil. Třetím bodem je naopak ničení a eliminování ruských sil a schopností. V neposlední řadě pak musíme zajistit porážku Putina, a to vybudováním záložních sil, které by mohly provádět útočné operace s cílem dostat Rusy z Ukrajiny a zabezpečit její hranice,“ popsal Repass.

Riskují, že je zabijí nebo zajmou. Dobrovolníci na Ukrajině popsali, čemu čelí

Zejména u podledního bodu by šlo v praxi o odvážný plán. Američané, Francouzi, Poláci, Britové a Němci by podle něj společně vybudovali ukrajinskou bojovou sílu ve formě brigád. „Tyto země mají významnou vojenskou kapacitu a mohly by zvýšit ukrajinské šance vybavením ukrajinských jednotek a jejich následným výcvikem ve vlastních zemích,“ vysvětlil.

Pět brigád v pěti zemích

Dohromady by tak vzniklo pět brigád v pěti operačních sektorech. V každé by mělo působit přibližně osm tisíc ukrajinských vojáků, dohromady tedy okolo čtyřiceti tisíc lidí. „Věřím, že Ukrajinci jsou schopni najít tolik vojáků vzhledem k současné národní nouzi. Těchto pět brigád by mělo západní vybavení a bojovalo by západními způsoby. Vojáci by například měli k dispozici tanky NATO, přímou vzdušnou podporu a protivzdušnou obranu,“ popsal Repass.

Velkou výhodou by přitom byl právě kvalitativní náskok západního vybavení před tím ruským. „Velký plán na rychlé ovládnutí Ukrajiny selhal, Rusové dostali na zadek. Nyní veškerou palebnou sílu převedli na východ a jih a ničí vše, co mají před sebou. To není boj založený na manévrech, je to opotřebovávací válka (válečná strategie, která se systematicky snaží snižovat schopnost nepřítele vést válku prostřednictvím masivních útoků na vojenské zdroje, pozn. red.). Je to strategie založená pouze na zběsilé palbě,“ vysvětlil odborník.

Na útěk nemáme peníze, říká rodina, která přežívá v ostřelovaném Lysyčansku

Právě to pak může přispět k obrovské výhodě pro Ukrajinu v případě, že by její vojenské zdroje byly dlouhodobě kvalitnější a vojáci vycvičenější a vyzbrojenější, než je tomu doposud.

Podle Repasse by k vytvoření a vycvičení pěti brigád bylo třeba šesti až osmi měsíců. Zdá se to jako dlouhá doba, podle experta je však pravděpodobné, že válka na Ukrajině potrvá ještě řadu měsíců. „Bude to drsná, mučivá válka, která dle mého názoru potrvá nejméně dva roky. Nesmíme dopustit, aby se Ukrajina dostala do patové situace, jinak území spadne do brutální okupace,“ zdůraznil.

Putin se u Ukrajiny nezastaví

Aktuálně se ruští vojáci podle odborníka snaží na jihu a východě země obklíčit ukrajinské obránce, aby získali volnou cestu k Oděse. „A tam se nedostanou, dokud nezničí síly kolem Mykolajivu. Ovládnutí Oděsy je klíčovým faktorem pro to, aby Rusové kompletně odřízli Ukrajinu od Černého moře, a také je to brána do Podněstří a Moldavska,“ upřesnil.

A není na co čekat. Podle Repasse je totiž dost dobře možné, že se válka v budoucnu rozšíří i do dalších zemí. „Už nyní je do ní v podstatě zapojené Bělorusko, které sice nepřispělo do boje svými jednotkami, ale aktivně podporuje ruské síly. Putinovi lidé také už dříve řekli, že Pobaltské země nemají žádný historický základ a jsou v podstatě nelegitimními státy. Ani náhodou tak není jisté, že je Putin ochoten zastavit se na Ukrajině,“ varoval expert.