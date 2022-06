Vleklá bitva o Donbas: Kreml nehodlá ustoupit. Proč je pro něj region klíčový

Jeho jednotka byla cílem palby tanků asi pětadvacetkrát denně. „Jeden z mých kamarádů tam byl zabit a asi deset nebo patnáct chlapů vážně zraněno,“ říká.

Since the Russian invasion I’ve kept in touch with these teenage students who signed up to fight back. Maxsym Lutsyk (left in group pic) is now fighting in Donbas.

Much more today on ⁦@BBCWorld⁩ ⁦@BBCNews⁩ ⁦@BBCr4today⁩ on how the war is changing all our lives pic.twitter.com/iY8JQY4TKq — Jeremy Bowen (@BowenBBC) May 30, 2022

Mladík před invazí studoval biologii, pořádal koncerty v Kyjevě a angažoval se v mládežnické politice. Přestože zažil hrůzné okamžiky, nedokáže popsat, jak ho válka změnila. „Je velmi těžké pochopit, že někteří vaši přátelé zemřeli ve vašem náručí. Je těžké žít s touto skutečností. A když jsme opouštěli Rubižne, bylo pro nás těžké pochopit, že jsme prohráli bitvu o tuto továrnu a jedno z klíčových měst Luhanské oblasti,“ vypráví.

Odhodlání dál bojovat

Navzdory ruskému postupu si Maxsym zachovává železné odhodlání bojovat. „Dokud je nutné vydržet, jsme připraveni mrznout v zákopech či ztratit sluch. Jsme připraveni tam i zemřít, ale získáme tolik času, kolik bude potřeba, aby celý civilizovaný svět porazil Rusko nevojenskými způsoby,“ ujišťuje.

Jeho kamarád Dmytro, který bojoval v bitvě o Kyjev, už ale zápal ztratil. Po stažení nepřátelských vojsk se rozhodl zůstat v hlavním městě. Jelikož byl také student, vojenská služba na Donbasu pro něj není povinná.

Maxsym je přesvědčený, že je nutné vytrvat v bojích, protože s Putinem se nedá domluvit na žádné dohodě. Proto mu připadá nesmyslné, aby země Rusku postoupila východní část výměnou za mír. „Putin rozumí jen jazyku kulek, krve a válečných zločinů. Není možné říci, vezměte si tuto část území a válka skončí,“ myslí si.

Důležitá podpora rodičů

Ještě v březnu mladík žertoval, že rodičům neřekl, co přesně v uniformě dělá. „Teď mi rodiče stoprocentně rozumí. Snažím se jim zavolat pokaždé, když můžu,“ vypráví pro BBC.

This devastated town is not #Mariupol, this is #Rubizhne. russians are wiping town by town off the face of the earth. This could be stopped only by a successful counter-offensive. For that Ukraine needs more weapons. @ZelenskyyUa calls partners to give us MLRS asap #ArmUkraineNOW pic.twitter.com/RC3uO1oimo — Olena Halushka (@OlenaHalushka) May 23, 2022

Jeho otec se snažil zapojit do teritoriální obrany v Maxsymově rodném městě Sumy. Je mu ale již pětašedesát let, a má příliš vysoký věk na účast v bojích. Přesto poté, co ho odmítli, zavolal svému synovi, a chtěl, aby jej vzal do své jednotky. „Oni mě chápou. Podporují mě psychicky i finančně,“ říká Maxsym.

Student, který se proměnil ve frontového vojáka, věří v poslání svého života. „Bojujeme za svobodu celého civilizovaného světa, a jestli si někdo myslí, že je to ukrajinsko-ruská válka, tak není. Je to válka temnoty a světla mezi Ruskem a celým světem,“ odhodlaně tvrdí.