Kromě výletu do přírody se tak děti musí spokojit s bytem či domem jako hernou a rodiče se obrnit trpělivostí při vysvětlování, proč všichni musí v těchto dnech zůstat doma.

Případný pokus přece jen dětem dopřát prolézačky a pískoviště by se rodičům mohl prodražit. „V případě, že toto nařízení nebude respektováno, může být fyzickým osobám uložena v přestupkovém řízení pokuta až 20 000 korun,“ napsal v nařízení starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město).

Uzavření se netýká jenom klasických dětských hřišť, ale i herních prvků roztroušených po městě – a také skateparku v Podolí. Takže k naštvaným rodičům a rozmrzelým dětem se přidají i teenageři.

Rozhodnutí vedení města se, alespoň na profilu města na Facebooku nesetkalo s pochopením. „Ach bože. Takže buďte doma s dětmi v bytech. Nikam s nimi nechoďte. Tohle mi opravdu nepřijde jako rozumné. Vysvětlujte dětem, že bohužel někdo jim zakázal chodit na klouzačky a pískoviště,“ ozval se například Stanislav Melichar. „Lidské právo vám nic neříká? Na hřiště budu klidně chodit,“ přisadil si Martin Filípek. Zbytek názorů už kvůli slovníku ke zveřejnění není vhodný.



Hřiště přišla na řadu poté, co radnice z preventivních důvodů a kvůli nárůstu nakažených koronavirem zavřela i mělnické mateřské školy.

Zavřené školky



MŠ Čtyřlístek od 23. do 30. 10.

MŠ Pohádka od 26. do 30. 10.

MŠ Zvoneček od 26. do 30. 10.

MŠ Mělník-Mlazice od 26. do 30. 10.

MŠ Motýlek od 26. do 30. 10.

Ty zůstávaly otevřené a na rozdíl od škol základních, středních a vysokých se jich netýkalo uzavření nadiktované vládou. Od včerejška to už neplatí. „Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19 budou mateřské školky na území města Mělník otevřené až od 2. listopadu,“ vyhlásil starosta Mikeš.

Uzavření se týká pěti mateřských škol, které ukončily dočasně svůj provoz včera, případně už neotevřou v pondělí. Druhá vlna pandemie se promítla i do dalších sfér. Třeba do oslav státního svátku. V Mělníku bylo zrušeno i pravidelné kladení věnců k příležitosti 28. října.

Svůj provoz současné situaci přizpůsobila i sociální noclehárna zřizovaná městem. Tu už nelze využít jen na přespání, ale je třeba se v ní podrobit celodenní péči. „Celodenní možnost pobytu bude umožněna uživatelům za předpokladu dodržování hygienických a protiepidemických opatření. Pro bezdomovce lze využívat pouze celodenně,“ zveřejnila radnice na svém webu.