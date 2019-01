Mělník – Výtvarnice a ilustrátorka, zpěvačka, nadšená fotografka, aktivizační pracovnice a pořadatelka kulturních akcí v mělnickém centru seniorů. A v neposlední řadě také žena a matka. Zkrátka renesanční člověk.

Výtvarnice Adriana Rohde Kabele | Foto: Deník/B. Tesnerová

Taková je Adriana Rohde Kabele, autorka putovní výstavy Příběhy z Babylonu, která dnes začíná v Regionálním muzeu v Mělníku. Vernisáž, která se koná od osmnácti hodin, návštěvníkům nabídne zrakové i hmatové zážitky.

Vaše výstava je označována jako putovní. Kde všude už ji lidé mohli vidět?

S výstavou jezdím po různých koutech České republiky už dva roky. Nejdříve jsem vystavovala v Dílně ručního papíru v Litoměřicích. Pak v lyském Malém regionálním muzeu, odkud jsem putovala do galerie Scarabeus v Praze.

A co přímo v Mělníku?

V Mělníku už jsem také jednou byla, ale tehdy šlo jen o malou jednodenní výstavu v rámci vystoupení skupiny Chrapot v divadle Novanta. Jsem moc ráda, že se teď můžu do Mělníka vrátit a představit tu svou výstavu déle a kompletně. Tedy skoro.

Proč skoro?

Protože některé věci už zkrátka nemám. Něco se rozbilo a něco jsem zapomněla v Bratislavě, když jsem tam měla výstavu.

Vystavovala jste i na Slovensku?

Ano, v bratislavském Polském institutu a v Trenčíně v tamním centru seniorů.

V Polském institutu? Jak jste se k němu dostala?

Líbila se jim moje výstava v Praze. A navíc jsem po mamince zčásti Polka.

Ale narodila jste se v Bratislavě.

To ano. Tatínek je Čech, žil v Československu, takže Bratislava tehdy ještě patřila do společného státu. A moje babička, jeho maminka, zase byla Ruska.

Takovými slovanskými kořeny se asi hned tak někdo pochlubit nemůže.

To nejspíš ne. Navíc otec mojí dcery je Němec. Takže celý můj život je takový můj soukromý Babylon, úplný spletenec různých jazyků, národů, citů a myšlenek.

Proto tedy název Příběhy z Babylonu?

Ano. Určitě znáte tu pověst, jak při stavění věže došlo ke zmatení jazyků, protože se lidé nedokázali domluvit. A mně občas přijde, že podobné je to i dnes. My si také někdy nerozumíme, přitom mluvíme stejným jazykem. Moje obrázky jsou o porozumění, nedorozumění, o konfliktních situacích. O tom, že to nefunguje a proč to nefunguje. Není to jenom v rozlišnosti jazyka, ale i v myšlení. Nedokážeme nebo nechceme se přizpůsobit, jsme negativističtí. A to se pak odráží i v životě.

Vy ale nepůsobíte jako negativně smýšlející člověk.

Já občas sama nevím, co jsem. Pátrám v sobě, proč se chovám tak, jak se chovám, proč jsem taková či onaká. Někdy pak jenom kroutím hlavou a nechápu, kde se ve mně některé postoje a vlastnosti vlastně vzaly. Občas si připadám jako odolná ruská žena, bojovná a plná energie. Někde hluboko v sobě mám zakořeněné, že je třeba překonat i sám sebe a vydržet. To mám určitě po babičce, která kdysi utíkala před Němci víceméně naboso a v obrovském mrazu. A přežila. Naopak děda, její muž, byl zase takový ten typický Čech. Byl hrozně tvrdohlavý, rád provokoval. Vynadat a utéct, to bylo jeho heslo. Zkrátka celý můj život je pro mě hledání sama sebe.

Což se odráží i ve vaší tvorbě.

Určitě. Příběhy z Babylonu, to jsou nejrůznější příběhy, které si každý může vyložit jinak. Nechávám na lidech, co si tam najdou, jak to pochopí, co tam vidí. Mě baví ta cesta, dosahování cíle. Do svých obrazů jsem proto zaznamenala vztahy, city, lásku i nenávist, bolest. Co z toho si pak lidé vyberou, to už je na nich. Každý si ten svůj příběh může seskládat sám podle toho, jak jednotlivé obrazy vnímá.

Ve vašich dílech se objevuje stále jeden a ten samý společný prvek – hřebíky. Co vás k nim přivedlo?

Úplná náhoda. Dědeček kdysi koupil dům za Bratislavou a vyměňoval kompletně celé podkroví i s trámy. Zůstala mu tam neuvěřitelná hromada hřebíků a plechů, krásných, zrezivělých, různě zprohýbaných. Když jsem tam přijela a viděla to, hned jsem věděla, co s nimi udělám. Řekla jsem, že je to moje, že si to beru. Jak byly ty hřebíky rozsypané po zemi a tvořily různé obrazce, už to bylo samo o sobě umění.

Pojďme teď na chvíli stranou vaší umělecké dráhy a zaměřme se přímo na vás. Pracujete v mělnickém centru seniorů jako vedoucí aktivizačního úseku. Jak jste se k té práci dostala?

Byla jsem oslovena přímo centrem, asi se doslechli, že jsem šikovná a mám jisté výtvarné cítění. V té době jsem zrovna končila mateřskou a říkala jsem si, že když to docela slušně umím s dětmi, mohla bych to zkusit i se seniory. Malovat s nimi, jezdit na výlety, zpívat… To všechno mě baví, tak proč ne? Teď jsem tam čtvrtý rok a musím říct, že mě ta práce ohromně naplňuje. Je to tvůrčí proces, který se vám v pozitivním smyslu vrací, když jsou lidé spokojení. A oni jsou.

A co zpěv, k tomu máte také blízko, že?

Co si pamatuji, vždycky jsem byla někde ve sboru. Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde jsem studovala volnou textilní tvorbu, jsme založili renesanční kvintet. Po příchodu do Mělníka jsem se přidala k Chrapotu a posléze i do místního pěveckého sboru Františka Šťastného. A před rokem jsme založili kapelu Tři od stolu, zpíváme třeba lidovky a staropražské nebo cikánské písničky.

VIZITKA

Letos čtyřicetiletá rodačka z Bratislavy, v jejíchž žilách koluje slovenská, česká, polská a ruská krev, se do Mělníka přistěhovala před šesti lety. V uměleckém životě se věnuje abstraktní malbě, olejomalbě a malbě akrylem. V profesní sféře se pak uplatnila jako vedoucí aktivizačního úseku Centra seniorů v Mělníku, kde s klienty například tvoří a zpívá, také má na starosti kulturní akce centra. Je matkou osmileté dcery, majitelkou dvouleté fenky King Charles španěla a členkou pražského hudebního seskupení Tři od stolu. Ráda fotografuje.