Návštěvníci se mohou těšit na adventní trhy, které budou probíhat od 10 do 20 hodin. Od 16 hodin pak na pódiu startuje celá řada hudebních a pěveckých vystoupení. Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku přijde na řadu v 17 hodin.

Součástí bohatého programu je také přehlídka mladých vín mělnických vinařů. „Tradičně tento termín využíváme také pro ochutnávku mladých vín mělnických vinařů. Spolek Mělnický košt bude mít na náměstí svůj vyhřívaný stan, kde budou pro zájemce tato vína k dispozici. Myslím, že se opravdu povedla,“ láká návštěvníky mělnický místostarosta Petr Volf.

V rámci akce se v mělnickém Regionálním muzeu uskuteční také Předvánoční řemeslný jarmark, a to od 9 do 17 hodin. Zájemci zde objeví ukázky tradičních řemesel, tvořivé dílničky nejen pro děti a také zcela unikátní perníkový mělnický betlém. Symbolické vstupné – 20 korun zahrnuje vstup na výstavu Vánoce 70. a 80. let.