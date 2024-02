Prostor v patře, kde už léta působí asijští podnikatelé, ale tento osud nečeká.

Jak psal Deník už na sklonku minulého roku, Albert se má do Mělníka skutečně vrátit, ovšem do nové nákupní zóny, která má během dvou let vyrůst na kraji města ve směru na Liběchov. Vedle hypermarketu by tam měli zákazníci najít také fastfood McDonald's.

Rozložení nového nákupního centra na okraji Mělníka.Zdroj: se souhlasem Jindřicha Kukačky

V centru města, na náměstí Karla IV., už Albert kdysi býval, v prostorách, kde má dnes zázemí drogerie Rossmann. Zavřen byl v létě před patnácti lety.

Investorem stavby nové nákupní zóny je společnost PORTIN invest. „Rádi bychom začali stavět v polovině roku," řekl Deníku před časem jednatel firmy Jindřich Kukačka.