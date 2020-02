„To znamená od smluvních závazků až po výběr zhotovitele. Chceme, aby nám zajišťovali i architektonickou soutěž. Naší podmínkou je, že to musí být nemovitost, která bude okrasou města,“ vysvětluje mělnický starosta Ctirad Mikeš. Dodává také, že v ideálním případě by měl vzniknout multifunkční dům s byty a parkováním v místě a také obchodní síť.

Velkým problémem pro zdárný průběh celé plánované akce je ale skutečnost, že se mělnickým radním doposud nepodařilo spojit se zahraničními majiteli, kterým byla v minulosti část budovy, kde nyní sídlí banka, odprodána. Bez jejich souhlasu se však bourat nemůže.

Složité vlastnické vztahy

„Zoufale se pokoušíme o komunikaci, požádali jsme o spolupráci i tu banku, která tam sídlí. Vlastníkem této části budovy je právě banka, byla ale změněna právní subjektivita a přeneslo se to do jiného vlastnického vztahu. Je to velmi složité, protože se jedná o Kypřany a Ukrajince, takže částečně o občany mimo Evropskou unii. Musíme se ale nějak dohodnout,“ říká starosta.

Náklady na připravovanou demolici by se měly pohybovat mezi 20 a 30 miliony korun. Peníze by měl zajistit investor, který na vzniklém prostranství postaví zmíněný obytně-komerční komplex.