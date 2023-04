Anička bojuje se zákeřnou leukémií. Rodině by alespoň trochu pomohlo nové auto

Daniela Martinovská

/FOTOGALERIE/ Anička žila šťastný a spokojený život se svou rodinou v Mělnickém Vtelně. Ráda jezdila na výlety, ráda malovala a pilně se učila v 1. třídě. Je to bez několika málo dní rok, kdy se vše změnilo. Po dlouhých jedenácti dnech, které Anička strávila v horečkách a cestách na pohotovost či k pediatrovi, si rodiče vyslechli zdrcující diagnózu: Vaše dcera má akutní leukémii. Nyní rodina založila na portálu donio.cz sbírku, aby mohli pořídit automobil. Doposud totiž jezdí do nemocnice sanitkou. Vlastní vůz by byl pro Aničku nejen pohodlnější a praktičtější, ale také by se v něm cítila bezpečněji.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Osmileté Aničce zákeřná nemoc změnila život. | Foto: se souhlasem Lenky Mašlarové