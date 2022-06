ANKETA DENÍKU: Co rozhodne volby na Mělnicku?

Alena Hedvíková Reportérka

Reportéři Deníku zjišťovali, která témata vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb na Mělnicku? Zeptali jsme se místních. A co rozhodne letošní volby u vás? Zapojte se do velké ankety Deníku.

Předchozí 1 z 8 Další Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. Témata, která vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět a zapojte se do velké ankety Deníku. V projektu se podíváme do více než dvou stovek obcí a měst napříč celou zemí a zmapujeme hlavní témata, o kterých se u vás živě diskutuje a diskutovat bude. Své názory můžete sdělovat v exkluzivní anketě. Volby 2022Zdroj: Deník Matěj Kozubovský

sportovec, Netřeba Matěj Kozubovský, Netřeba.Zdroj: archiv respondenta

Tématem v naší vesnici může být cyklostezka, kterou obyvatelům slibovalo před pár lety nové zastupitelstvo. Týká se to zejména trasy Úžice – Netřeba. Jaroslav Hořejší

ekonom, Mělník Jaroslav Hořejší, Mělník.Zdroj: archiv respondenta

Jedním z hlavních témat letošních komunálních voleb v Mělníku bude doprava ve městě. Lidé už jsou unaveni z nekonečných uzavírek. Petr Šťastný

grafik, Mělník Petr Šťastný, Mělník.Zdroj: archiv respondenta

Velkým tématem jsou omezení dopravy v našem městě. Bylo by fajn pohlížet na ně jako na příslib lepší dopravy v budoucnu, ale přijde mi, že v lidech zůstává pocit, že teď je to omezuje, tak to v letošních volbách někomu osolí. Petra Plecháčová

Nákupčí, Veltrusy Petra Plecháčová, Veltrusy.Zdroj: archiv respondenta Téma komunálních voleb může být nesmyslnost některých projektů viz hřbitov nebo chátrající pozemek vedle kempu, kde utíkají zvířata. Daniel Špaček

podnikatel, Kralupy nad Vltavou Daniel Špaček, Kralupy nad Vltavou.Zdroj: archiv respondenta

Parkoviště v centru města, které občanům chybí. Parkovací dům je pro lidi, kteří žijí třeba na Hůrce, daleko. Navíc po výstavbě nových domů v jeho blízkosti se parkovací dům zaplní auty nových obyvatel. Alena Chlapcová

podnikatelka, Kralupy nad Vltavou Alena Chlapcová, Kralupy nad Vltavou.Zdroj: archiv respondenta

Věřím, ze stěžejními tématy budou životní prostředí, revitalizace zeleně a zachování travnatých ploch. Zájem mladých lidi o politiku roste, hledí do budoucna a chtějí ovlivnit, v jakém prostředí budou vyrůstat jejich děti. Milan Hanousek

podnikatel, Staré Ouholice Milan Hanousek, Staré OuholiceZdroj: archiv respondenta Za mě by mohlo rozhodnout podpoření místního restauračního zařízení, a tím usnadnění podnikání, nájem za minimum, aby to fungovalo primárně pro obec.

