Takových objektů bylo po celé České republice nalezeno pouze šedesát. Podle Kuchaříka jde rozhodně o nejdůležitější nález v lokalitě.

„Mezi další objevy patří sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové, které náleží únětické kultuře. Ale objevili jsme i dobu římskou a mladší dobu bronzovou,“ připomněl Kuchařík a dodal, že důležitým objevem pro město je středověké osídlení zřejmě už ze 13. století - od počátku Kralup podle písemných pramenů - až do 15. století," upřesnil Kuchařík.

Odkrytí povrchu centra vedlo k dalšímu překvapení, nacházela se tam lidská kostra. Podle antropologické analýzy jde ženu ve věku odhadovaném na 20 až 25 let, která pravděpodobně zemřela násilnou smrtí. Archeologové nalezli kostru ve dvojitém příkopu z 15. století.

