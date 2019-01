TIŠICE - Letošní výzkum skončí už zítra, do pískovny se archeologové vrátí na jaře

Během letošních prací archeologové však nalezli pouze dva hroby, což je méně než v minulých letech. | Foto: Archiv

Skoro tři tisíce nových objektů nalezli v letošním roce archeologové v pískovně v Tišicích. Letošní sezona je tak nejúspěšnější od roku 1996, kdy průzkum v této lokalitě začal.

Během letošních prací archeologové však nalezli pouze dva hroby, což je méně než v minulých letech. „Našli jsme zejména sídlištní objekty a jámy, především eneolitického období,“ řekl tisku archeolog Martin Kuna. K nejdůležitějším nálezům patřil keramický picí soubor badenské kultury, pece a zlomek římské keramiky zvaný terra sigilata.

V archeologické pracoviště se tišická pískovna změnila před dvanácti lety. Do současnosti se výzkum posunul po labské terase v pásu 100 až 200 metrů od Červeného mlýna až k bývalé kafilérii. „V celkové délce je to zhruba jeden kilometr,“ uvedla mluvčí archeologického ústavu Jana Maříková – Kubková. Letošní archeologický výzkum v Tišicích končí zítra. Na místo se vědci vrátí až na jaře. „Předpokládám, že příští rok tam budeme už jen chvíli. Celý rok to určitě nebude,“ poznamenal archeolog Kuna.